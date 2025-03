José Abásolo diagnostica a Javier Milei: "Narcisismo, paranoia, inmadurez afectiva... "

“Observo cierta inmadurez afectiva, incapacidad de mantener relaciones de ese tipo a largo plazo. Dificultad para formar una familia. Algo parecido pasa con sus colaboradores más cercanos como su hermana Karina, Santiago Caputo o la diputada Lilia Lemoine. Es una suerte de club de los solterones que viven para ellos mismos”. “Observo cierta inmadurez afectiva, incapacidad de mantener relaciones de ese tipo a largo plazo. Dificultad para formar una familia. Algo parecido pasa con sus colaboradores más cercanos como su hermana Karina, Santiago Caputo o la diputada Lilia Lemoine. Es una suerte de club de los solterones que viven para ellos mismos”.

Según Abasolo, el Jefe de Estado se considera parte del show y por ello se relaciona con parejas de ese ámbito, tal como la excantante Daniela, la capo cómica Fátima Florez o la exvedette Yuyito González.

image.png Fátima, Daniela y Yuyito, ex parejas de Javier Milei

"El trastorno narcisista de la personalidad significa que tiene un enamoramiento de su persona y a esto se suma una baja calidad de comprensión empática. Cuando hay grandes dramas no está presente porque no puede captar el sentido de una vivencia ajena y hacerla propia."

Todo psiquiatra funda su diagnóstico e informa identidad síquica analizando las conductas.

“Milei no se ha criado en una familia contenedora. Él llama a sus padres como progenitores y ha mantenido distancia con ellos durante años. Seguramente, no tuvo una infancia que reivindique”.

Abásolo bromea sobre las características de los ocupantes de la Casa Rosada: “son un compendio de siquiatría. Ver la reacción de Santiago Caputo en el Congreso Nacional es la demostración de una reacción de histeria y celos”.

image.png Santiago Caputo, asesor de Milei, y diputado Facundo Manes

Con respecto a las posibles incompatibilidades del primer mandatario con ciertos trabajos, el prestigioso psiquiatra es contundente.

“Podría tener puestos de menor responsabilidad: ser cajero de un supermercado o de un banco. Portero o encargado de un edificio. Pero, jamás aprobaría un examen para ser piloto de avión. No está capacitado para cargos de alta responsabilidad porque es una persona vulnerable. Ser tan cambiante en sus posturas hablan de cierta inmadurez síquica”.

image.png

De Karina Milei a la motosierra

“La relación con su hermana es patológica, la llama “el Jefe” porque es un vínculo maternal sustituto, no una relación filial”

Javier delega en Karina buena parte de sus responsabilidades porque no confía en nadie. Pero, si se tratara de una persona tan capaz: ¿Por qué elige tan mal y tuvo que echar ya a más de 200 funcionario que escogió?

image.png Hermanos Javier y Karina Milei

“El Presidente ha expresado muchas veces que no quiere formar una familia ni tener un hijo. Ser padre significa permanencia, constancia, trabajo, dedicación absoluta hacia otra persona”.

El psiquiatra Abásolo se refirió a la violencia simbólica que existe en el accionar de los libertarios.

“Recurrir a una motosierra es una expresión caricaturesca que implica una gran violencia. Milei es un tipo violento. No puede ponerse en el lugar del otro, el dolor ajeno no lo vive".

image.png Elon Musk, Javier Milei y la motosierra

No pidamos peras al olmo, este es el gobierno que tenemos. Soy escéptico, no creo que existan en los próximos años grandes cambios a lo que ya hemos visto. La vice presidenta Victoria Villarruel le pidió dos veces perdón por haber interrumpido el final de su discurso y siguió agrediéndola al día siguiente.

image.png Doctor José Antonio Abásolo, médico psiquiatra.

