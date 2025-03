Ray Lomas, Jethro Tull y el rock de Rodríguez Larreta

'Too Old to Rock 'n' Roll: Too Young to Die!' ('Demasiado viejo para el rock and roll, demasiado jóven para morir') fue el 9no. álbum de Jethro Tull, en estos días de gira por Finlandia. Fue presentado en 1976, 1 mes después del golpe de Estado en la Argentina. Horacio Rodríguez Larreta tenía 11 años y dificilmente escuchara al conjunto liderado por el cantante y flautista escocés Ian Anderson. Sin embargo, la anécdota le servirá para su coyuntura personal en la Argentina 2025.