Francos descartó un decreto de Milei para acordar con el FMI: "Ellos no lo permitirían"

De las palabras de Milei no queda claro si enviará la letra del acuerdo con el FMI al Congreso o si solo hará un pedido de autorización a Ejecutivo para negociar con el organismo multilateral de crédito.

En el gobierno de Alberto Fernández, durante 2022, hubo una aprobación del acuerdo por el Poder Legislativo por decisión del exministro de economía Martín Guzmán, pero con algunas particularidades.

Decretazo descartado

Este jueves (6/3) en declaraciones a Radio Rivadavia, el jefe de Gabinete Guillermo Francos descartó de plano que Milei emita un decreto para aprobar el acuerdo con el FMI, aunque no aclaró si pedirá la autorización al Congreso para eso o enviará el texto del acuerdo. Todo indica que se inclinaría por lo primero teniendo en cuenta el antecedente del gobierno anterior, o quizás pueda apelar al mismo mecanismo.

"Una aprobación por decreto no es lo real porque no lo permitiría el Fondo Monetario", explicó Francos.

"Plantearse que cuando esté el acuerdo con el FMI el Congreso no lo apruebe, sería un delirio", añadió el jefe de ministros en una declaración que parece dar a entender que se daría participación al parlamento en la letra chica del acuerdo.

“Se requiere la institucionalidad y la seguridad jurídica, que el acuerdo sea aprobado conforme a lo que establecen la legislación y los antecedentes en la Argentina”, amplió.

El problema para el Gobierno es que en el Congreso no tienen mayoría y requiere de aliados, algunos volátiles. Especialmente en el Senado tiene las cosas más complicadas donde el peronismo-kirchnerismo cuenta con 34 bancas y está a 3 de la mayoría del cuerpo.

Luego, un debate del contenido del acuerdo –que se presume debería aprobarse a libro cerrado- ventilaría detalles que podrían ser difíciles de aceptar para algunos opositores dialoguistas.

Francos ya tuvo experiencias de hacer declaraciones públicas y luego desdecirse por órdenes de Milei, quizás en el futuro tenga que aclarar qué tipo de respaldo el Gobierno le pedirá al Congreso: si al acuerdo en sí o solo a la autorización para acordar.

Por último, la oposición le exige al Gobierno el envío del Presupuesto a cambio de tratar el acuerdo con el FMI, tanto desde el kirchnerismo como desde bloques aliados como Encuentro Federal.

El antecedente de Guzmán

Tras una entrevista que el exministro de Economía Martín Guzmán en 2022 al periodista Alejandro Fantino, Sergio Massa contó a la radio Futurock (en noviembre de 2022) cómo fue la votación del acuerdo con el FMI: "Cuando llega el acuerdo al Congreso, el ex ministro plantea que si no aprobábamos el texto como él decía, se caía el acuerdo. Pero yo tuve una reunión vía Zoom con el equipo técnico del FMI en el que les pregunté si era así y me dijeron que no, que era mentira, que no necesitábamos que el texto fuera tal y como se había mandado al Congreso. Si no que en la medida en la que se aprobara el acuerdo, era importante para el acuerdo".

El proyecto enviado al Congreso era difícil de digerir para la oposición, entonces se dejó el Memorando de Entendimiento con el FMI (donde están las metas y políticas para que Argentina debía cumplir) en un anexo y no en un artículo que se podía votar en el recinto y terminar siendo rechazado por los opositores por las exigencias que imponía el Fondo.

