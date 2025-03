Criptogate: Antes de $LIBRA, hicieron un token de prueba llamado $MILEI

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/fergmolina/status/1898017203812728853&partner=&hide_thread=false El día del lanzamiento de $LIBRA, hubo un token llamado $MILEI que fue creado por el mismo equipo minutos antes del lanzamiento del primer token



Veamos las pruebas de esta afirmación: pic.twitter.com/Q3HAQ7Pglz — Fernando Molina (@fergmolina) March 7, 2025

Y no habría sido coincidencia, conjetura Molina, ya que encontró otro detalle que las vincula: ambas criptomonedas comparten una misma metadata. "Cuando uno crea un token además de definir un 'name' y 'symbol' (ejemplo Bitcoin y BTC), en Solana se solicita un link con metadata. Esta metadata suele incluir de nuevo el name, el symbol, a veces una descripción e inclusive un link a una imagen. Lo curioso, es que $MILEI y $LIBRA comparten el link a la misma metadata", explicó el especialista en su cuenta de X.