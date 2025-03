Javier Milei firmará el acuerdo con el FMI recurriendo a un Decreto de Necesidad y Urgencia

image.png Kirstalina Georgieva, directora del FMI, y Javier Milei

Javier Milei lo había anunciado en su discurso del sábado ante la Asamblea Legislativa.

"Quiero anunciarles que en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

Hasta el momento, solamente una vez en la historia el poder legislativo “volteó” un DNU presidencial.

Ocurrió el años pasado con el decreto que le entregaba a la SIDE para que manejara sin controles $ 100.000 millones (unos US$ 90 millones) para tareas de investigación. En esa ocasión, con dos tercios en senadores y dos tercios en diputados la oposición logró frenar el instrumento de Balcarce 50.

El artilugio que se utilizaría desde Washington y Buenos aires es que no se trata de un nuevo endeudamiento sino de una refinanciación de deuda existente que podría llegar hasta los US$ 20.000 millones. El artilugio que se utilizaría desde Washington y Buenos aires es que no se trata de un nuevo endeudamiento sino de una refinanciación de deuda existente que podría llegar hasta los US$ 20.000 millones.

image.png

Opositores no van a convalidar la jugada de Milei

El ex diputado nacional Topo Rodríguez sostuvo que "sería ilegal un DNU para acordar con el FMI porque se incumple el artículo 2 de la Ley 27.612":

El mismo señala:

"Artículo 2º- Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente".

En consecuencia, una ley del parlamento supone la aprobación de ambas cámaras con las mayorías reglamentarias.

Un DNU avalado por una de las dos cámaras no cumple con lo exigido por el citado artículo.

"Si el Presidente @JMilei y el Ministro @LuisCaputoAR eligen esa coartada ilegal, estarán esmerilando la delgada capa de calidad institucional que le queda a este gobierno" agregó el ex diputado Rodríguez..