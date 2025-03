¿Por qué en TV Mirta y Susana siguen al aire pero los divos fueron a "cuarteles de invierno"?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1761236463646081422&partner=&hide_thread=false Susana (80) le canta el feliz cumpleaños a Mirtha (97).

Tan sólo x ellas dos + Gra Borges nos merecíamos ser Hollywood, perdón chicas! pic.twitter.com/5wNhJvidkz — BLONDIE ™¯\_()_/¯ (@Martulity) February 24, 2024

Las estrellas supieron amoldarse a la "malaria" actual y acomodaron sus pretensiones y las de su nivel de producción. La TV argentina es una lucecita que año tras año se va volviendo más tenue.

En el caso de los varones conductores, todo es diferente. La mayoría de los animadores que superaron los 25 ó 30 puntos de rating están retirados o en camino a una segura jubilación.

Marcelo Tinelli: ganó una Libertadores pero no pudo con el campeonato regional de TV

El 4 de mayo de 2009 fue una jornada de gloria para Showmatch en Canal 13.

En el estreno de la vigésima temporada logró un increíble índice de audiencia de 41.5 puntos, alcanzando picos de 46 puntos de rating.

El programa dominaba el prime time de manera absoluta y lo tentaban para que hiciera política ya que su popularidad no tenía parangones. Todo lo que tocaba Tinelli se transformaba en oro: como directivo principal del Club Atlético San Lorenzo de Almagro logró que los de Boedo ganaran por primera vez la Copa Libertadores de Amèrica.

Sin embargo, en 2025 todo ha cambiado.

Luego de algunos fracasos en la fría pantalla de América TV, intentó suerte como director artístico y gerente de programación.

Su carrera cumple 50 años y muchos se preguntan ¿Qué le pasó? ¿Por qué ya no puede reinventarse?

Cuando hacía Videomatch, sus programas eran vistos por televisión satelital en toda Latinoamérica y la colonia latina de Estados Unidos. Pero, Marcelo nunca se animó a dar ese salto global.

En 2025, lanzó una propuesta regional para Amazon Prime con un docu-reality sobre su propia familia pero la repercusión no fue la esperada.

Podría regresar por sus fueros, como lo hicieron la Chiqui y la Su, pero da la sensación que debió lanzarse a conquistar el continente durante su cénit. Ahora, parece una apuesta extemporánea.

Mario Pergolini: ¿se quedó sin hambre o sin ideas para la TV?

Fue muy disruptivo en la TV abierta, especialmente en los años 90, cuando su envío semanal Caiga quien Caiga superaba con holgura los 20 puntos de rating. Además, el formato se exportaba al sub continente y a Europa.

Luego, creó Vorterix y dio lugar a un fenómeno de streaming que se multiplicó en todo el país.

image.png Mario Pergolini festejó el primer año de Vorterix y cortó la avenida Lacroze en Chacarita

Pero, en 2025, hasta perdió su programa en la propia estación. Sus proyectos quedaron a la deriva porque no encontró un nicho entre las nuevas audiencias. Joven para los viejos y viejo para los jóvenes.

Con una situación patrimonial holgada tras vender a muy buen precio su productora y los medios que creó, quedó restringido a una suerte de “influencer tecnológico”.

El tiempo nos pasa a todos. Le pasó a Juan Carlos Mareco. Larrea tuvo su gran momento. Las estrellas van cambiando. La forma de ser una estrella ha cambiado. Evaluarlos con la vara de éxito o fracaso por si tienen o no para hacer es demasiado exigente o demasiado frío. No hay nadie indispensable en los medios. Somos minutos de entretenimiento, nada más. Yo ya no veo tele.

Julian Weich y una TV que ya no “sorprende” a nadie

Hace 30 años, junto a Maby Wells, inició su ciclo más famoso; Sorpresa y ½ por Canal 13. Durante un lustro completo fueron los líderes de los fines de semana en la TV argentina.

Con el 1 a 1 funcionando a full, en 1999 y 2000 condujo junto a Araceli González dos temporadas de Fort Boyard, un programa de entretenimientos desarrollado en un fuerte medieval en medio del océano Atlántico, frente a Francia.

Sobre el fin de la convertibilidad, 2000 y 2001, condujo el reality Expedición Robinson, otra producción muy onerosa, por canal 13. También, condujo la primera edición de Survivor.

Con el empobrecimiento de Argentina y la imposibilidad de hacer grandes desembolsos, pasó a producciones sin tantas pretensiones.

Su ciclo “Todo es Posible”, con temática parecida a Sorpresa y ½, intentó en vano en Telefe repetir un fórmula conocida.

Resignado, hizo entretenimientos menores en la TV Pùblica y “Vivo para Vos”, una propuesta de entrevistas por Canal 9 los fines de semana, junto a Carolina Papaleo.

En 2025, reapareció en una entrevista y se mostró crítico con el mundo del streaming.

No los consumo. No me gusta la manera que tienen de expresarse. Mucha mala palabra, muchas cosas que a mí me siguen dando pudor, me da vergüenza, no hace falta. Si les sacás las malas palabras no tienen nada para decir.

“Los medios, siempre tienen que sumar. Hay que hablar lo mejor posible, hay que dar lo mejor de uno, hay que contar lo mejor para contagiar a que otros vivan un poco mejor. Porque la mayoría de la gente no vive bien. Y los que estamos de este lado, en general, vivimos mejor que los que están del otro lado”.

Nicolás Repetto regalaba autos, Andy Kusnetzoff osos de peluche

Nico se consagró con Fax en Canal 13 (fue el primer ganador del Martín Fierro de Oro).

Supo salir del formato diario y explotó los fines de semana con “Sábado Bus”. Ganó entonces su segundo Martín Fierro de Oro. Superaba con frecuiencia los 30 puntos de rating.

La producción tampoco era barata, involucraba más de un millón de dólares mensuales si sumáramos los abultados cheques que se llevaba el conductor. Cuando Telefónica de España compró Telefe se sorprendió porque Repetto ganaba en dólares más que las estrellas de la TV española.

Un par de décadas más tarde, en el mismo horario, el mismo día y en el mismo canal (Telefe, sábados por la noche) una enorme distancia se generó entre un Nico que regalaba autos cada semana a un PH que significaba “Podemos Hablar” (austeridad pura).

image.png "Éramos tan pobres", Andy Kusnetzoff y su grúa para obtener peluches

Resumiendo, de un mega show que involucraba un mini bus ingresando por lo alto a un estudio, una decena de famosos cenando con Repetto y un 0 Kilómetro como premio para los invitados se pasó a una mesa de “charlas” donde en el final del envío todos jugaban a sacar con una grúa ositos de peluche atrapados en un recipiente vidriado.