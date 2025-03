Novela KK (Axel & Cristina), éxodo del PRO y errores de La Libertad Avanza

Sorprende la cantidad de errores de La Libertad Avanza en 2025, año electoral. Impericias llamativas. Además, no ha crecido ni el empleo ni la economía porque el foco es domar la inflación, algo que tampoco sucede según lo prometido: 1% es la tasa devaluación del peso en el crawling peg vigente. Además, la demolición de Javier Milei no tiene tregua en la mayoría de los medios de comunicación y varias fuerzas político partidarias. Los soldados digitales del oficialismo lucen arrinconados. Pese a todo, hay referentes del PRO que anhelan vestirse de color violeta, y varios alcaldes peronistas ahora retiran su moción porque dicen que Milei declinó en las encuestas. Ahora bien, aún en ese escenario caótico Milei conserva la mitad o casi la mitad del electorado, un milagro. Esto sólo se explica en que los referentes políticos opositores no son una alternativa para la opinión pública. En concreto: la gente votó contra los políticos convencionales y no ha cambiado su repudio. Quien pretenda reemplazar a Milei deberá ser otro outsider, no un político tradicional. Quien no quiera escuchar a la gente es porque está sordo o simula estarlo. En ese contexto, vamos a la columna de Sebastián Dumont: