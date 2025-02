La miniserie de Prime Video que está siendo furor y tenés que ver ahora

Los críticos ya la aman (y vos también lo vas a hacer)

Si todavía dudás sobre si vale la pena darle una oportunidad, dejate convencer por lo que dicen los expertos, quienes ya la consideran una de las mejores comedias del año. IGN España no se guardó elogios: "Sus tres horas y media de duración te harán disfrutar como nunca mientras mantiene tu cerebro activo con los temas tan interesantes (y conocidos) que abordan. Es una serie imprescindible si tienes Prime Video."

Por su parte, La Razón destacó su frescura y originalidad, describiéndola como "una comedia con una protagonista descarada, una trama hilarante y un humor afilado que se convierte en un soplo de aire fresco dentro de la producción española." Y es que, en un panorama donde abundan los dramas históricos sobre la realeza, Su Majestad apuesta por todo lo contrario: mostrar el costado ridículo y disfuncional del poder. El Diario también le dio el visto bueno y resaltó su capacidad para analizar a la sociedad española a través del humor: “Una serie que, a golpe de humor, realiza una fotografía de la España que conocemos y nos invita a reírnos desde la crítica y la ironía de una realidad que no hemos elegido y que genera debate. Desde lo políticamente incorrecto, parodia con mucho tino nuestro carácter como sociedad, en un escenario cada vez más polarizado.”

Embed

Con semejantes críticas, no hay excusa para no verla. Su Majestad es irreverente, inteligente y adictiva, y sus 7 episodios vuelan y te dejan con ganas de más. Si te gustan las series con humor ácido y una mirada afilada sobre la actualidad, esta tiene que ser tu próxima parada. Ya está disponible en Prime Video y no te la podés perder.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La nueva miniserie médica que la rompe y tenés que ver hoy en Apple TV+

Valió la pena esperar: 'Daredevil: Born Again' arrasa en críticas y supera a Netflix

La miniserie de 8 episodios que volvió más intensa y no podés dejar de ver

La miniserie que es una joya escondida de Disney+ y no te podés perder