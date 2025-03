Insólito: Diego Ceballos sigue haciendo de las suyas...

Suspicacias por doquier debido a que Maximiliano Levy, amigo de Chiqui Tapia, es el presidente de Almirante Brown.

Embed - Polémico gol de Almirante Brown vs Temperley

El Boca vs Rosario Central de 2015

Gabriel Brazenas luego de dirigir Vélez vs Huracán en una final de la primera división del fútbol argentino en 2009, no dirigió nunca más. Si bien él declaró: “Tengo cinco tornillos y una placa de titanio, en noviembre de 2010 fui a hablar con Julio Grondona para retirarme, no podía pasar ninguna prueba física. Dijeron que me echaron porque vende más, pero no fue así”, aquel partido marcó al juez que incidió en que el partido finalice 1 a 0 a favor del Fortín (que se coronó campeón).

A diferencia de Brazenas, Ceballos si volvió a dirigir aunque también está marcado por una final. El Boca vs Rosario Central por la final de la Copa Argentina 2015, es uno de los partidos más recordados de los últimos tiempos.

En aquella ocasión, no se le convalidó un gol lícito al club rosarino, Ceballos cobró un penal para Boca que era tiro libre y luego, hubo gol en off side del Xeneize.

Embed - Copa Argentina 2015 Final Boca 2 vs Rosario Central 0 Goles Polémicos en la TV Pública

El encuentro finalizó 2 a 0 para Boca, con dos goles sumamente polémicos. Casi tres años tardó el colegiado en volver a las canchas de primera división. Lo hizo en abril de 2018 en un Belgrano vs Arsenal.

Casi 10 años después de aquella final, otra vez el mismo apellido, vuelve a ser mirado de reojo, esta vez por su arbitraje en un partido de la Primera Nacional.

