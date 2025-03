Fernando Padrón volvió a causar fuerte polémica en River

Luego, el periodista, apuntó contra Julián Leunda, Presidente de comunicación y prensa de River y Stefano Di Carlos, Secretario General: "Gracias a los responsables @julianleunda y @stefanocdicarlo son muy buena gente. Gracias por no hacerse cargo, gracias por no dar la cara. Gracias por no responder un msj ni una llamada de las 1000 que les hice a ambos, y principalmente, sepan que todo el mal que uno hace, en la vida vuelve."

Encontronazo con Marcelo Gallardo

El debate de juveniles/jugadores experimentados es una constante en River y Fernando Padrón, lejos de esquivarlo, le dio su punto de vista a Marcelo Gallardo: "Me llama un poco la atención la poca cantidad de minutos que han tenido algunos juveniles o la poca cantidad que hay en la conformación del plantel. Preguntarte si se debe a algo puntual. Recuerdo que el semestre pasado has manifestado que no era el momento de tirarle esa responsabilidad debido a todo lo que se estaba jugando", dijo Fernando al Muñeco a finales de enero

El entrenador de River, no se lo tomó de la mejor manera y respondió: "Mastantuono tiene el privilegio de estar en el plantel de Primera. Después si tiene o no minutos es una cuestión de que él se vaya preparando para darle continuidad. No confundamos a la gente de que no hay chicos que no tengan minutos... no confundas a la gente desde ahí porque no es por ahí. Si yo consideraría que estarían en condiciones para hacerlo, estarían tranquilamente"

El corresponsal sufrió las represalias de su pregunta a Marcelo Gallardo con un año sin poder ingresar al estadio riverplatense. El periodista habría recibido un mail aduciendo que "se presentó a la conferencia de prensa sin la acreditación necesaria para hacerlo", al término del partido entre River e Instituto por la segunda jornada del Torneo Apertura, disputado el pasado 29 de enero, es decir, apenas días posteriores a la pregunta que causó la polémica.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/EstebannSanchez/status/1886794411960312251&partner=&hide_thread=false Justo lo suspendieron un año al periodista que hizo esta pregunta. Justito ingreso sin credencial a sala de prensa. Justito. https://t.co/ZATI9Nvlvd — Pancho (@EstebannSanchez) February 4, 2025

Ante cada partido en el que el Millonario es local, Padrón hace un descargo pero en este caso, responsabilizó a gente de la CD o trabajadores del club.

