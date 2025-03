Cuti Romero tardó demasiado en volver y no pudo ocultar su emoción

"Lo de Cuti Romero es complicado": al cordobés no le encontraban la vuelta

El propio cuerpo técnico del Tottenham quedó sorprendido del tiempo que le tomó recuperarse al ex Belgrano. En enero pasado, el entrenador del equipo, Ange Postecoglou, aseguraba que lo de Romero era "complicado". Decía: "Simplemente no se recupera tan rápido, lo estamos llevando semana a semana. Lleva bastante sin jugar, por lo que nos estamos tomando el tiempo".

image.png El defensor está convocado para la fecha de Eliminatorias sudamericanas de marzo

Ahora, finalmente, el Cuti Romero volvió. El resultado terminó 2 a 2 para los Spurs vs. el Bournemouth. Más allá de que lo ideal hubiese sido una victoria para un plantel con urgencias, el argentino no pudo ocultar su emoción. Su retorno no solo implica que el plantel londinense cuenta nuevamente con él, sino que dirá presente en los compromisos de Eliminatorias con la Albiceleste a fines de marzo.

Cuti Romero: "Agradecido a los fisios de la Selección Argentina y por sacarme de un mal momento"

"Después de un periodo difícil y lleno de cosas que pasaron en el medio , estoy de vuelta con el grupo y feliz de poder ayudar al equipo", posteó. "Seguramente hay mucho que corregir y trabajar, pero estamos juntos y con ganas de revertir esta situación", añadió. "Nos vemos el jueves, volveremos más fuerte que nunca, todos juntos @SpursOfficial ", agregó el futbolista, en referencia al próximo compromiso del Tottenham frente al AZ Alkmaar por los octavos de final de la UEFA Europa League.

Captura de pantalla (181).png

Luego, se mostró muy agradecido con el cuerpo médico de la Selección Argentina por ayudarlo en el proceso de recuperación:

Agradecido a los fisios de @Argentina por sacarme de un mal momento y por ponerme de nuevo en cancha donde soy tan feliz Agradecido a los fisios de @Argentina por sacarme de un mal momento y por ponerme de nuevo en cancha donde soy tan feliz

