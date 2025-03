La miniserie que arrasa y no vas a poder soltar está en HBO Max

Jesse (Danny McBride), el hijo mayor, es el pastor asociado, pero en lugar de dar ejemplo, tiene más de predicador de lo que te imaginás: arrogante, egoísta, y un desastre. Vive rodeado de amigos de lo más cuestionables, y no tiene problemas en meterse en líos siempre que su billetera no se vea afectada. Después está Judy (Edi Patterson), la hija del medio, una mujer que, a pesar de que todos la ven como la más "rara" de la familia, tiene mucho para ofrecer. Ella quiere ser una estrella del culto familiar, pero siente que siempre la están subestimando. Y, por último, Kelvin (Adam DeVine), el hijo menor que, aunque se cree un líder de jóvenes, no termina de madurar. Es el típico pibe que quiere demostrar que tiene la posta, pero en realidad está más perdido que perro en cancha de bochas.