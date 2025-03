Javier Milei necesita dólares ya porque se agota la expansión crediticia

Del análisis de origen y aplicaciones surge que el espacio para que continúe el crecimiento del crédito en dólares resulta acotado en el actual contexto (+ US$ 2.000 millones).

Más aún, las divisas que adquiere la autoridad monetaria se le escurren en parte producto de la intervención directa en la brecha (US$ 2.000 millones en los últimos 3 meses, aproximadamente).

En definitiva, el espacio para seguir otorgando crédito en moneda extranjera se empieza a agotar, en un contexto de depósitos en dólares en retroceso, lo cual tiene impacto en reservas internacionales y hace preciso buscar nuevas vías de ingreso de dólares.

Así, las autoridades deben continuar con el foco en maximizar las diversas fuentes de dólares, pero teniendo extremo cuidado en mantener las normas macroprudenciales bancarias. En este contexto, las autoridades procuran avanzar con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que puedan tener cerrado en el 1er. cuatrimestre.

el-saludo-entre-javier-milei-y-kristalina-6K4CYOSE5RGTHIBJACXQA3SQUQ.avif Kristalina Georgieva y Javier Milei: La Argentina necesita dólares.

Préstamos

El blanqueo implicó más de US$ 22.000 millones en cuentas CERA y AlyCs, permitiendo un incremento en los depósitos en dólares del sector privado en unos US$ 15.000 millones entre septiembre y octubre, casi duplicando el stock previo.

No obstante, en los últimos 4 meses se advirtió un goteo prácticamente diario, mostrando una caída de los depósitos en moneda extranjera de más de US$ 4.200 millones. Es decir, casi 1/3 de la suba generada por el blanqueo.

Así, los depósitos en dólares muestran un alza resultante de US$ 11.700 millones desde agosto.

De estos, unos US$ 2.800 millones se aplicaron a encajes y otros US$ 3.000 millones a efectivo en los bancos (en ambos casos presentaron fuertes subas en el comienzo del blanqueo y luego bajas en los últimos meses).

Los nuevos depósitos se aplicaron también en préstamos en moneda extranjera, registrando un aumento sostenido todos los meses.

En este sentido, el crédito en dólares al sector privado más que se duplicó desde el blanqueo, pasando de unos US$ 6.600 millones a los US$ 14.000 millones actuales, mostrando tasas de crecimiento superiores al 10% mensual, en un marco de diferencial de tasas en pesos vs. en dólares.

La suba de más de US$ 7.000 millones en el crédito implicó que el ratio préstamos/depósitos en moneda extranjera se incrementara desde el 25% al 43%.

Vale mencionar que el stock total de depósitos en moneda extranjera totaliza unos US$ 33.000 millones actualmente (público y privado), de los cuales el resto se encuentra aplicado en encajes por unos US$ 12.000 millones (38%) y en efectivo en bancos por US$ 7.000 millones (21%).

Lo positivo

Esta dinámica de los préstamos en dólares tiene un correlato positivo, ya que su incremento conlleva un alza en las reservas netas (cuando se adquiere un crédito en moneda extranjera, se reciben pesos, ya que el banco lo liquida en el mercado oficial de cambios).

Debe señalarse que esta suba se da sólo en tanto dure el préstamo, ya que cuando se cancela el mismo, se vuelve a reducir el stock de las netas (cuando el que adquirió el préstamo accede al mercado de cambios para pagar el crédito).

Considerando que actualmente tanto el ratio de efectivo/depósitos totales en dólares, como el de encajes/depósitos se ubican en niveles similares o por debajo que los previos a la exteriorización, no parece haber tanto margen de crecimiento del crédito en moneda extranjera.

En términos históricos, el porcentaje de préstamos respecto a depósitos en moneda extranjera (43%) se ubica levemente por debajo de los ratios verificados en 2017 a 2018 (50%), con un stock de depósitos en torno a los niveles actuales.

Así, si bien aún puede advertirse una relativa baja aplicación de los depósitos a préstamos en términos históricos, la tendencia al alza en el crédito en moneda extranjera quizá no continúe con similar fuerza que en los meses previos, en un marco de depósitos en baja.

En igual sentido, el crédito en moneda extranjera se encuentra en torno al 2% del PBI, similar al observado entre 2016-2019 (2,3% en promedio, aunque alcanzó el 4% sobre fines de 2018).

Además, en millones de dólares, los máximos del orden de los US$ 16.000 millones, en la administración de Macri, también nos indican una idea de potencialidad del crédito.

De este modo, todos estos ratios y referencias nos parecen indicar que el espacio de crecimiento de los préstamos en moneda extranjera resulta en torno a los US$ 2.000 millones con un nivel de depósitos en torno a los actuales.

Debe mencionarse que, si bien el stock de los argendólares es similar al de la Administración Macri, no son los mismos dólares, ya que los US$ 13.000 millones retirados en ese entonces eran 'blancos' (en tanto que los US$ 11.700 millones de incremento son dólares que no estaban declarados).

Por lo tanto, en un escenario de confianza y estabilidad existiría la posibilidad de recuperación de los dólares perdidos en el fin del mandato de Mauricio Macri, lo que podría derivar en una potencialidad mayor del crédito en moneda extranjera.

bcra3.jpg

Cambios

(...) En este marco, las autoridades realizaron una flexibilización de las regulaciones respecto al crédito en moneda extranjera, permitiendo a los bancos otorgar préstamos en dólares a no exportadores si el financiamiento proviene de una obligación negociable o una línea de crédito en el exterior.

La regulación existente señalaba que sólo se le podía otorgar un préstamo bancario en moneda extranjera a aquellos que generasen dólares, como los exportadores. Si bien este cambio en la regulación es marginal, en un contexto de baja de los depósitos no resulta oportuno.

Así, hacia delante debe tenerse extremo cuidado con mantener las normas macroprudenciales. Hay que evitar "el pan para hoy y hambre para mañana" de una mayor flexibilización en el otorgamiento de préstamos en dólares, ya que estas regulaciones fueron las que permitieron sortear fuertes salidas de depósitos sin zozobras para el sistema financiero en el pasado. Así, hacia delante debe tenerse extremo cuidado con mantener las normas macroprudenciales. Hay que evitar "el pan para hoy y hambre para mañana" de una mayor flexibilización en el otorgamiento de préstamos en dólares, ya que estas regulaciones fueron las que permitieron sortear fuertes salidas de depósitos sin zozobras para el sistema financiero en el pasado.

De este modo, frente a una potencial dolarización de carteras en un año de elecciones, es clave maximizar la búsqueda de dólares.

En este sentido, las autoridades buscan un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el primer cuatrimestre que implique fondos frescos, aunque el vocero presidencial aclaró recientemente que aún el mismo no está cerrado.

En definitiva, con espacio acotado para el crecimiento del crédito en dólares que jugó un rol importante en la adquisición de divisas por parte del Banco Central, será clave que las autoridades focalicen en maximizar las diversas fuentes de dólares. (...)".

