Javier Saviola reveló quién fue su mejor socio: "Nos entendíamos de memoria"

"¿En qué se diferenciaban Aimar y Riquelme?", le preguntaron.

Javier Saviola respondió: "Eran enganches distintos. Riquelme era calidad, manera de aguantar la pelota, visión de juego, pegada. Mientras Aimar era más eléctrico, se movía mejor en espacios reducidos y picaba muy bien para romper las líneas cuando los defensas estaban avanzados. No se parecían en nada, pero eran dos fenómenos distintos con los que me entendí bien".

Ronaldinho y sus "pases con la espalda" que no esperaba

No fueron los únicos Diez en la carrera de Javier Saviola. Los brasileños Rivaldo y Ronaldinho cautivaron al Conejito con su destreza con la redonda. Sobre Ronaldinho, admitió: "Dentro de la cancha también lo vi hacer cosas que hasta ese momento no había visto nunca. Yo, como delantero centro en aquel equipo, tenía que estar muy atento y concentrado porque Ronaldinho me llegó a dar pases con la espalda y pases dado la vuelta, que no tiene explicación".

"Pablo Aimar fue el mejor socio que tuve en mi carrera", dijo Javier Saviola

Así y todo, el ex delantero de la Albiceleste considera que Aimar fue con quien encontró una simbiosis inigualable. "Pablo fue el mejor socio que tuve en mi carrera. Desde que empecé a jugar con él, yo con 16 años y Aimar con 18, nos dimos cuenta de que nos entendíamos de memoria. Hablábamos de que, dentro del fútbol, encontrar a algún compañero con tanta afinidad, química e intuición común es muy difícil que te pase", confesó.

image.png El Conejito jugó el Mundial 2006 con la Selección Argentina

Compartieron cancha en el Monumental pero también en Benfica, donde Javier Saviola le tomó mucho cariño al club luso: "Al Benfica lo pongo entre los mejores momentos de mi carrera. Me sentí otra vez con confianza, volví a sentir el contacto con el fútbol, de la mano de Jorge Jesús. Era un equipazo, con David Luiz, Di María, Luisao, Aimar, Cardozo... Tengo un recuerdo espectacular de cómo jugaba ese equipo".

