Semana difícil para Karina Milei: Cruce de llamadas y el "show" de la interpelación

“Kelsier (la empresa de Davis y su familia) y yo no hemos movido las criptomonedas vinculadas a $LIBRA y las seguiremos protegiendo”, aseguró, aunque indicó que “hay reclamos en pugna por esas criptomonedas y estamos trabajando con abogados de Argentina y Estados Unidos para encontrar un camino a seguir”.

De acuerdo con el matutino, Davis sigue en contacto con el Gobierno de Milei para articular la defensa en la causa abierta por la promoción de la cripto y los perjudicados.

"Show" en Diputados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló este martes sobre el escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA, promocionada en redes sociales por el presidente Javier Milei. En declaraciones a Splendid AM 990, Francos descartó la posibilidad de una interpelación a Karina Milei y otros funcionarios del Gobierno y aseguró que el tema debe resolverse en la Justicia, aunque no dijo si bloquearán el intento de interpelación con los votos en el Congreso o no acatarán lo que resuelva el legislativo.

"Hay causas judiciales y ese es el camino. No vamos a hacer un show del tema", dijo el funcionario sobre la interpelación, una solicitud de varios diputados que podrían tratarse este miércoles 12/3 en una sesión especial de la cámara baja.

"El Presidente dijo que tuiteó desde su cuenta personal como economista. Una comunicación suya en Twitter equivale a 10 o 15 puntos de rating de TV", explicó el jefe de ministros sobre el tuit que generó el escándalo y la investigación judicial.

En tanto, la oposición en la Cámara de Diputados buscará este miércoles, a las 12, tratar el caso $LIBRA con once proyectos en debate, donde los bloques opositores intentarán interpelar al Presidente y a varios funcionarios, entre ellos a Karina aunque para ello deberán alcanzar el quorum reglamentario de 129 diputados al inicio de la sesión, lo que el Gobierno intentará impedir con sus aliados.

