River alcanzó un pésimo récord desde 1967: un estado de situación del Millonario

River sufrió, pero dio una muestra de carácter ante un Monumental caliente Colidio salvó a River sobre el final

Sucede que River había quedado en terapia intensiva luego de la dura derrota ante Talleres por la final de la Supercopa Internacional, en Asunción. La performance del Millonario aquel partido no fue distinta de lo hecho en otros partidos de este año ni del año pasado, pero el matiz de que fuese una final acrecentó la gravedad del contexto. No solo por la derrota en sí, sino por las formas: River fue un equipo apático, con poca irreverencia y hambre sobre el campo de juego. Talleres lo jugó como una final. River no.