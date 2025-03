River: Marcelo Gallardo cierra su refuerzo soñado

Veremos si este jugador colombiano logra enderezarle el barco a Marcelo Gallardo, obviamente no solo, pero sí ser una cuota de habilidad para cambiar el equipo al menos de la mitad de cancha para arriba. River juega con fuego porque gastó mucho dinero en refuerzos, y si los resultados deportivos no se dan, no llegará el dinero necesario y la dirigencia estará con un gran problema.

+ de Golazo24

Embed

Mensaje de Scaloni a Bahía Blanca: la Selección Argentina se suma a la colecta

Guillermo Barros Schelotto hace valer la green card: ¿Por qué volvió a USA?

Mundial de Clubes: Rival de Boca pierde su estrella para Champions League

Nico Paz y Alejandro Garnacho hacen cambiar los planes de España