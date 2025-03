Cayeron todos en la volteada de Flavio Azzaro: Migue Granados, Nico Occhiato...

Paréntesis: 'Goofy', como sus más cercanos lo apodan, ya había cargado contra Occhiato y un par más hace unos días...

"Somos muy humildes nosotros, no compramos bots como todos los demás canales", inició Azzaro. Jero Torres Santoro, conductor de 'CEF' y relator en el canal de streaming 'Secta Deportiva' lo interrumpió y continuó en la misma línea: "Muchachos, disimulen. Apaguen la máquina de bots cuando ponen música", aunque sin dar casi referencias del/los canal/es a los que se refería.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FlavioAzzaro/status/1901786880624243139&partner=&hide_thread=false Muchachos, ¡paren de comprar bots! Así van a destruir el streaming…



Mirá el video en https://t.co/MGeBXhZAxY pic.twitter.com/p786UQkSpZ — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) March 18, 2025

Flavio Azzaro retomó su discurso y arremetió contra la competencia, aunque sin dar nombres tampoco: "Hoy estaba viendo un programa que hace una sola persona y tenía 9.000 conectados. CEF, que es el programa más visto de fútbol tiene 10.000, 9.000. Chicos son muy obvios. Si a (Mario) Pergolini lo miran 18.000 como vi hoy, a vos te miran 60.000 (hablándole a Torres Santoro)".

El único que no compra es Luquitas (Rodríguez). [...] Si quieren que las marcas pongan guita, ganenlas en buena ley. Hoy estaba viendo Luzu... 160.000 personas, dale, estaba todo Lanús viendo Luzu. Dale, seamos buenos boludo. Asco dan. El único que no compra es Luquitas (Rodríguez). [...] Si quieren que las marcas pongan guita, ganenlas en buena ley. Hoy estaba viendo Luzu... 160.000 personas, dale, estaba todo Lanús viendo Luzu. Dale, seamos buenos boludo. Asco dan.

Y remató: "Este año voy por todos los que compran bots, porque sino van a destruir la plataforma, porque las marcas no son boludas. Me voy a calentar y voy a hablar de cómo compran los bots, de quién los compra. Olga, te ven 30, te ven 30 hermano, no te ven 90. Luzu, te ven 40, es un montón hermano. No tenés por qué mostrar que te ven 110".

image.png Nicolás Occhiato y Migue Granados. (Foto: Ámbito).

Aún así, Azzaro logró resguardarse un poco y sembró la duda: "Capaz que Migue Granados no compra los bots, compran los otros. Capaz que Occhiato no compra los bots, capaz que los compra el que abre la puerta de Luzu. En algunos casos yo creo que pueden no saberlo".

A Flavio le quedó un poco de resto para cargar contra 'Bondi', canal en el que participan, entre otros, Ángel de Brito y Esteban Trebucq.

Bondi es una verguenza (x2). Pero bueno, está todo bien, yo como no tengo nada para esconder. A nosotros nos ven 9.000, a mí no sé cuántos me vieron con Coroniti el otro día, 10 mil y pico, con Davoo 13 mil y pico Bondi es una verguenza (x2). Pero bueno, está todo bien, yo como no tengo nada para esconder. A nosotros nos ven 9.000, a mí no sé cuántos me vieron con Coroniti el otro día, 10 mil y pico, con Davoo 13 mil y pico

Embed - AZZARO REACCIÓN - LE SACO LA CARETA A LOS QUE USAN BOTS EN EL STREAMING

