Bambino Pons y su hijo relator: cambió su apellido y por eso no lo reconocerás

La mayoría del público futbolero que lo escucha y lo ha escuchado por la TV (o por radio, para Radio Rivadavia) no lo identifica como hijo del Bambino Pons y ha pasado desapercibido el parentesco. Y no es culpa del público, ya que eso tiene una razón. Una razón explícita por la que Pablo se encargó específicamente de que así suceda.

Bari, el apellido que eligió el hijo de Juan Manuel "Bambino" Pons para abrirse paso en la profesión

Es que al relator de 39 años se lo conoce mayormente como Pablo Bari. Y esto es porque Pablo, cuando entonces era un jovencito de 18 años dando sus primeros pasos, decidió cambiarse el apellido y no tener la carga de ser "el hijo de" al introducirse en el mundo de la televisión. Lo curioso es que, además, la decisión incluye a Carlos Salvador Bilardo.

En una anécdota que confesó alguna vez con el diario deportivo Olé, confesó que eligió Bari sin mayores complejidades y a partir de una situación fortuita que se dio mientras miraba un partido de fútbol junto a Bilardo. Dado el vínculo del Bambino Pons con el ex entrenador campeón del Mundo en 1986, el joven Pablo se encontraba con el ídolo de Estudiantes cuando le cayó la ficha.

Estaban mirando un encuentro de Bari, equipo que actualmente milita en la segunda categoría de Italia pero en aquel entonces estaba en la Serie A, cuando concluyó que ese podría ser su apellido.

image.png Bari juega en la Serie B italiana

"Me gusta Italia y se nos ocurrió elegir una ciudad viendo un partido de Serie A, con Bilardo, en su casa. Me incliné por este equipo porque no iban a decir nada, porque estaba por descender, y además es corto. Pero, en realidad, Bari no me representa ni me genera nada. Ojalá, como lo intenté hace cinco años, pueda cambiarlo y tener mi apellido real, porque no tengo que disfrazar nada. Mi papá no es un asesino ni un ladrón", contaba Pablo Bari, hijo de Juan Manuel Bambino Pons, pero, antes que nada, relator por sí mismo.

