Mariano Closs reveló secretos desconocidos sobre su trabajo: "Me rompo el alma"

Mariano Closs y su rutina en la Eurocopa 2024 para aprender los nombres de los jugadores

El conductor, de 54 años, también dio detalles sobre la metodología que aplicó en la Eurocopa 2024 para lograr pronunciar bien los nombres de los futbolistas. En realidad, es una metodología que hizo desde siempre, y la Euro no fue la excepción, pero hizo implicó que en el certamen europeo durmiera menos de lo que podía.

"Agarraba YouTube y buscaba las entrevistas -cosa que sigo haciendo después de tantos años de trabajo- y en las entrevistas la presentación de los propios jugadores", explicó Mariano Closs. El objetivo, dijo, era saber "cómo pronunciar a los jugadores".

ESPN Mariano Closs y Diego Latorre, uno de sus históricos compañeros

"Me rompía el alma. Y tardaba una hora y media, sentado en la habitación, en el escritorio o en la cama, rebobinando, pasando para adelante y para atrás", añadió. "Para no fallarle a la gente. Que la gente sienta que este tipo no está tocando la guitarra. Y es lo que sigo haciendo el día de hoy. De taquito no hago nada, es con ganas", señaló el periodista de ESPN.

"Yo lo hago siempre pensando en el espectador, o el oyente cuando hacía radio. Yo realmente me rompo el alma. Uno parece que abre el micrófono y la gente tiene la voz y escucha, y es todo fácil. Yo en esta Euro relaté un montón de partidos diarios, además de viajar. Me acostaba tarde porque terminaba tarde los partidos, sin cenar", dijo.

