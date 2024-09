ESPN: El destrato a Mariano Closs y beneficio al Pollo Vignolo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1834427139610833369&partner=&hide_thread=false LA FECHA INICIA CON UNA DUPLA TOP



Riestra vs. Huracán

Fecha 14

#LigaProfesional



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/qzmc5QSldK — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2024

Entendiendo que River vs Atlético Tucumán será transmitido por ambas plataformas y no contará con Vignolo en ESPN (Pablo Pons- Cholo Sottile será la dupla), cae de maduro que el "Pollo" estará en Racing vs Boca en lo que será el Clásico y partido estelar de la fecha número 14 de la Liga Profesional.

Esto causó cierto malestar, al contrario de lo que había sucedido cuando se oficializó que Closs-Espina iban a ser la dupla de ESPN para el Clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente.

Jjskakdjsjj mandaron a Closs a relatar un DEPORTIVO RIESTRA HURACAN mientras Vignolo relata a River y a Boca, perdón Mariano. pic.twitter.com/LlRscd8WiX — Fran (@frabigol) September 13, 2024

Vignolo es muy criticado como relator mientras que Closs, es uno de los más valorados por lo que se puede observar en redes sociales. De igual manera, ESPN sigue apostando por el conductor es F90 para los encuentros más importantes del fútbol argentino y guarda a Closs para los más relevantes de Conmebol Libertadores.

Fecha 14 de Liga Profesional

La Liga Profesional pasa la mitad del torneo en esta fecha. Vélez llega como el único puntero y el partido más relevante de la jornada es Racing vs Boca.

image.png

A continuación, días, horarios y TV:

Viernes 13 de septiembre

15.00 Deportivo Riestra – Huracán (ESPN Premium). Árbitro: Darío Herrera

(ESPN Premium). Árbitro: Darío Herrera 18.30 Lanús – Unión (ESPN Premium). Árbitro: Fernando Espinoza

(ESPN Premium). Árbitro: Fernando Espinoza 18.30 Central Córdoba – Instituto (TNT Sports). Árbitro: Andrés Gariano

(TNT Sports). Árbitro: Andrés Gariano 21.00 River – Atlético Tucumán (TNT Sports). Árbitro: Sebastián Zunino

Sábado 14 de septiembre

15.00 San Lorenzo – Vélez (TNT Sports). Árbitro: Facundo Tello

(TNT Sports). Árbitro: Facundo Tello 17.30 Racing – Boca (ESPN Premium). Árbitro: Hernán Mastrángelo

(ESPN Premium). Árbitro: Hernán Mastrángelo 20.00 Tigre – Gimnasia (ESPN Premium). Árbitro: Andrés Merlos

(ESPN Premium). Árbitro: Andrés Merlos 20.00 Belgrano – Independiente (TNT Sports). Árbitro: Nicolás Lamolina

Domingo 15 de septiembre

15.00 Godoy Cruz – Sarmiento (ESPN Premium). Árbitro: Silvio Trucco

(ESPN Premium). Árbitro: Silvio Trucco 15.00 Estudiantes – Platense (TNT Sports). Árbitro: Nicolás Ramírez

(TNT Sports). Árbitro: Nicolás Ramírez 17.30 Rosario Central – Talleres (ESPN Premium). Árbitro: Yael Falcón Pérez

(ESPN Premium). Árbitro: Yael Falcón Pérez 20.00 Argentinos – Newell’s (TNT Sports). Árbitro: Fernando Rapallini

Lunes 16 de septiembre

15.00 Barracas Central – Banfield (TNT Sports). Árbitro: Leandro Rey Hilfer

(TNT Sports). Árbitro: Leandro Rey Hilfer 21.00 Independiente Rivadavia – Defensa y Justicia (ESPN Premium). Árbitro: Nazareno Arasa

