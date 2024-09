Riquelme se posicionó y le chupó las medias a Chiqui Tapia

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/juegosimple__/status/1834416882356552131&partner=&hide_thread=false “Claudio Tapia y Julio Grondona son los dos dirigentes más grandes de la historia del fútbol argentino. Sin ninguna duda. Han hecho felices a todo nuestro país en un momento en el cual lo necesitábamos mucho. Solo decirle gracias”.



Firma: Juan Román Riquelme, en @azzenstream. pic.twitter.com/uI6xv1hJGO — JS (@juegosimple__) September 13, 2024

Esta semana y luego del encuentro de Talleres, justamente ante Boca, quien salió a cruzar al presidente de AFA fue Andrés Fassi con una clara intencionalidad de empujar hacia la instalación de las SAD en el fútbol argentino.

Sobre el Mandatario de Talleres, Riquelme dijo: “No opino nada. Si yo hago eso estaría preso, sigo allá en Mendoza. No sé qué pasó, pero si estaba ahí hubieran hablado tres días sobre por qué fue al vestuario del árbitro. Y a partir de ahí ocho días más."

De igual manera, llamó la atención la coincidencia de Riquelme con Fassi respecto al arbitraje: “La Copa Argentina se tiene que jugar toda con VAR. Si un jugador comete un error muy grande en un partido importante luego le cuesta. Si un árbitro se equivoca groseramente debería ir a dirigir a Tercera División, pero no lo mandan a dirigir dos o tres partidos ahí."

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/la12tuittera/status/1834412056302199252&partner=&hide_thread=false #Riquelme "La @Copa_Argentina aunque sea más caro, se tiene que jugar TODA CON VAR.



Y si se equivoca un árbitro groseramente, a 3ra división, un año entero".#RiquelmeEnAZZ pic.twitter.com/F8bhcT5F9l — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 13, 2024

Otros temas que tocó Riquelme

Azzaro (confeso amigo de Riquelme) y Duka, exprimieron todo lo que pudieron a Román y este confesó sobre varios temas. Sebastián Villa, la vuelta de los visitantes, Diego Martínez y Lionel Messi fueron algunos de los temas que tocó el Presidente del Xeneize.

Con respecto al ex jugador de Boca y actual delantero de Independiente Rivadavia de Mendoza, a Román se lo vio molesto: "cuando estaba acá no tenía que ni entrenar, ahora juega en Mendoza y parece que es otro país. Mendoza es Argentina. Pero pasa nada y los canales no dicen nada". Haciendo alusión al problema judicial del colombiano.

Messi y el ex 10 de Boca han compartido cancha en la Selección Argentina y por eso mismo el invitado de El Loco y el Cuerdo se expresó sobre Lionel y fue muy claro: "no tengo dudas de que el Mundial 2026 lo va a jugar. Lo tiene que jugar y todos vamos a estar haciendo fuerzas para que llegue"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/la12tuittera/status/1834413236017344858&partner=&hide_thread=false #Riquelme "#Messi y #Maradona son dos genios. No son normales. Las cosas que hacen ellos, NO las hace nadie. Yo jugaba normal, ellos no.



Somos afortunados los argentinos en decir que son nuestros". #RiquelmeEnAZZ pic.twitter.com/V9RQarc880 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 13, 2024

Diego Martínez, quien varios medios pusieron en capilla, fue respaldado por Román: "en el semestre perdimos pocos partidos, pero nos costó ganar. El equipo cuando tienen que competir en los mano a mano tiene mucha confianza”.

Un exponente como jugador en la época en donde habían visitantes en las tribunas, es sin dudas Juan Román Riquelme, quien se expresó sobre una posible vuelta de los simpatizantes que no son locales: “me gustaría que vuelvan. Se viven en la Copa Argentina y se disfruta mucho. El partido no es el mismo cuando solo tenés la gente del local"

