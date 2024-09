Cuando Kristalina Georgieva tiene más 'estaño' que Pablo Toviggino

Kristalina Georgieva y Pablo Toviggino no tienen relación entre sí y para muchos no son comparables. Sin embargo, puede resultar una apreciación equivocada, más allá del CV de la directora gerente del FMI(Fondo Monetario Internacional) y los antecedentes del tesorero de AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y líder del fútbol del interior. La apreciación no se refiere a formación académica sino a 'picardía', una habilidad en la que Toviggino debería aventajar a Georgieva. Sin embargo es al revés.