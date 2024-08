Federal A: ¿Pablo Toviggino le apunta a Atenas de Rio 4º?

El árbitro del encuentro fue el ya conocido por sus arbitrajes premeditados, Luis Martínez, sí, el que dirigió la final del TRFA entre Deportivo Rincón de Neuquén y Colon de San Justo de Santa Fe. El arbitraje fue tan favorable a los neuquinos que hasta en ESPN hablaron de él.

En este caso pasó lo mismo, expulsión del arquero local a los pocos minutos de juego, gol de Sarmiento en posición adelantada y clin caja, Luis Martínez cumplió con su mandado, por eso se lo conoce como “El hombre de los mandados” de Pablo Toviggino en este torneo.

Algo huele raro en el partido ante San Martín de Formosa

Según el periodista riocuartense Alejo Villagra, el club de Formosa pidió a los aficionados que no pueden entrar con cámaras filmadoras, ni hinchas ni periodistas, si alguien se lo encuentra filmando será retirado del estadio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/villagralejo/status/1829133594461110581&partner=&hide_thread=false #Atenas jugará en Formosa el domingo a las 15:15 contra San Martín. El club formoseño avisó que no se podrán ingresar cámaras de video al estadio. "No les sorprenda si nos voltean de nuevo", dicen desde el Albo. Nueva marchita al sucio #FederalA pic.twitter.com/tLUBdKidiH — Alejo Villagra (@villagralejo) August 29, 2024

San Martín de Formosa habría informado que no se podrá filmar en el partido ante Atenas R 4º. Teléfono Toviggino.

Esto no llama la atención, ya que no querrán tener el mismo problema que el fin de semana pasado, donde se viralizó el resumen de todas las jugadas escandalosas que Martínez cobró en contra de Atenas de Río Cuarto. Esta vez no querrán que haya pruebas.

Ya hay un antecedente de esto en la final por la zona centro del último TRFA donde Sarmiento recibió a Las Palmas de Córdoba Capital y ni siquiera los periodistas pudieron entrar con filmadoras. Hubo algunos colegas cordobeses que fueron retirados del estadio por la policía de Santiago del Estero y fueron demorados en la comisaría.

Siguen pasando cosas raras en la tierra de Pablo Toviggino, donde hace y deshace a su gusto, el Presidente del Consejo Federal (mano derecha del “Chiqui” Tapia) cada vez levanta más sospechas en el fútbol del interior.

