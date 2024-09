Explotó todo en ESPN: El 'Pollo' Vignolo abandonó el estudio y duras críticas a Gallardo

EXPLOTOTODOENESPNELPOLLOVIGNOLOABANDONOELESTUDIOYDURASCRITICASAGALLARDOFOTO1.jpg El estudio de ESPN fue testigo de una fuerte polémico a raíz de las críticas a Marcelo Gallardo que provocó la bronca de Sebastián el ‘Pollo’ Vignolo.

El “Negro” Bulos destrozó a Marcelo Gallardo por River y el “Pollo” Vignolo dejó el estudio

Cuando le tocó el turno de elegir al peor protagonista de la semana en el fútbol argentino, el relator platense disparó: “Esta perla negra es para usted porque lo estoy buscando... ¡Y no lo puedo encontrar!”. Allí fue cuando irrumpió el conductor y expresó: “Yo te voy a decir algo. Pará, pará, pará, pará... Yo me voy del programa. Me voy, me voy, me voy... ¡Está loco, es el mejor (Gallardo)!”.