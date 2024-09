El insólito favor que Marcelo Moretti le hará a Chiqui Tapia

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PabloLafourcade/status/1831290436830274025&partner=&hide_thread=false "Estoy muy feliz de estar de nuevo acá, va todo muy bien con San Lorenzo", Iker Muniain llegó a Argentina para jugar en el Ciclón. pic.twitter.com/ubJQMHScpE — Pablo Lafourcade (@PabloLafourcade) September 4, 2024

Con la llegada del vasco, hay jugadores que no tendrán tanta consideración por el Pipi y por eso mismo el club les buscará nuevos destinos.

Favor de Marcelo Moretti a Chiqui Tapia

San Lorenzo hizo un buen mercado de pases en algunos lugares pero hay cuestiones que no dejan de ser extrañas. El hecho de incorporar algunos jugadores de más de 20 años para la reserva o mismo un volante de 26 años de la C. Otra de las cuestiones llamativas es haber incorporado 3 números "9" para el primer equipo (cuando hoy el centrodelantero es Alexis Cuello, que no es su posición en natural).

Contando las buenas, están Nicolas Tripichio y Matías Reali que se incorporaron de muy buena manera al Ciclón y en caso de que Muniain esté bien, sería jerarquía absoluta para la mitad de la cancha.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SanLorenzo/status/1830341715724812336&partner=&hide_thread=false NICOLÁS TRIPICHIO PEDAZO DE CHAD MANEJANDO LA MITAD DE CANCHA indicó que le gusta tu post pic.twitter.com/aZdL6u3Pda — San Lorenzo (@SanLorenzo) September 1, 2024

Teniendo en cuenta el "exceso" de centrodelanteros y ahora de volantes, el Ciclón dejará ir dos jugadores.

Se trata de Cristian Nahuel Barrios y Facundo Bruera. Ambos jugadores irán a... Barracas Central (ahora dirigido por Rubén Insúa).

¿Dónde está lo extraño? En las útimas horas se dio a conocer que el préstamos del Perrito, será sin opción de compra y sin cargo y del sueldo se encargará San Lorenzo debido a que para "El Guapo" es un salario alto. Respecto a Bruera, el delantero llegó desde Olimpia de Paraguay en este mismo mercado de pases y ya se irá a jugar a otro club

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Unfortinerodice/status/1831056939520049420&partner=&hide_thread=false En criollo, el Perrito Barrios va a jugar en Barracas pero le va a pagar el sueldo San Lorenzo, a cambio, Chiqui Tapia le levanta las inhibiciones a San Lorenzo y con eso puede venir Muniain, básicamente https://t.co/wAuVZvDxqN — ufd (@Unfortinerodice) September 3, 2024

Chiqui Tapia intercedió entre Independiente Rivadavia y San Lorenzo por el lío de la transferencia trucha de Matías Reali y se sabe que el Presidente de AFA está vinculado a Barracas Central. ¿Será un vuelto de Moretti a Tapia para quedar bien? En fin, cuanto menos es extraño e insólito.

Más contenido en Golazo24

Entre lágrimas, Luis Suárez anunció su retiro de la selección de Uruguay

Con esta chicana, Racing desafía al Huevo Acuña mediante un tuit sugestivo

Este sería el capitán de la Selección Argentina sin Messi ni Di María

Sábado 14/09: Lionel Messi debe alimentar el cofre de Inter Miami CF

El River de Marcelo Gallardo no arranca y Nacho Fernández saltó en defensa

Vinicius deberá volver a España luego de estas fuertes declaraciones