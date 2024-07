Daniel Vila vs Marcelo Moretti, round 2: "Es un bobo"

Luego de esas duras declaraciones, comenzó a dar detalles más técnicos “La operación originalmente era por un millón de dólares en efectivo y u$s 800.000 al oficial, más los cargos de la operación que se hacía cargo San Lorenzo. El viernes me llamó el secretario general de Agremiados y le dije que las condiciones cambiaron. Lo va a tener que hacer todo en dólar billete, más una multa de 200.000 dólares que voy a imponer por no haber no haber cumplido el contrato”.

Más adelante en la nota con La Red, Vila continuó atacando a Moretti: “Este señor le hizo perder a San Lorenzo 594.500 dólares porque en vez de oficial tuvo que pagar al blue, más la multa. Esa es la gestión de este señor, la verdad, pobre San Lorenzo. Dijo que de Independiente Rivadavia le pasamos un CUIT falso. Este hombre no tiene cura. Y encima tiene una denuncia penal”

El Presidente de @CSIRoficial, Daniel Vila, disparó contra Marcelo #Moretti por el caso Reali



"En una semana, le hizo perder US$ 594.500 porque tuvo que pagar en dólar blue o verde y una multa de US$ 500 mil. Esa es la gestión de Moretti. Un bobo. Pobre San Lorenzo" pic.twitter.com/mr3RKIblT3 — doble amarilla (@okdobleamarilla) July 24, 2024

Más tarde siguió dándole con un palo al mandatario Azulgrana “Como me lloró tanto él y su tesorero no iba a ratificar, pero ahora me ha hecho calentar. Encima no es capaz de reconocer que quien metió la pata fue él, el que le ha hecho perder casi 600 mil dólares a San Lorenzo fue él. No quiere decir la verdad y sabe que desde la oposición de su club lo están apretando”

Por último, por si no había quedado claro, volvió a afirmar: "creo que es un bobo. San Lorenzo no se merece ese presidente”.

Situación actual de Matías Reali

En algún momento existió la posibilidad de que Reali vuelva a Independiente Rivadavia pero gracias a la intervención de AFA en este caso, se resolvió que continúe en el Ciclón.

Cabe aclarar que si bien desde San Lorenzo dicen haber depositado el dinero para levantar las inhibiciones, el entrenador Leandro Romagnoli aún no pudo utilizar a ninguno de los refuerzos porque no tiene el permiso de FIFA.

Moretti habló con @EquipoDesafioSL



"Estimo que mañana ya van estar levantadas las inhibiciones.

Tarragona va a Talleres y Bustos viene a préstamo con opción de compra.

Vendimos a Bareiro en 6 millones de dólares y a #SanLorenzo le van ingresar 4.5 millones.

Por mí mano no pasó… pic.twitter.com/FX34JRJSvK — San Lorenzo Redes + 1M² (@SanLorenzoRedes) July 24, 2024

