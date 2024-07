Riquelme quedó cerca de sumar a Galoppo pero condiciona Independiente del Valle

Por un lado, el mediocampista mixto que brilló en Banfield siempre fue del gusto de Riquelme y del Consejo de Fútbol. Sin demasiado lugar en uno de los gigantes de Brasil que dirige Luis Zubeldía, el argentino de 25 años ve con buenos ojos regresar a su país natal para disputar la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Sudamericana con la camiseta boquense. Con despliegue, buena pegada y panorama, se trata de un volante “de área a área” que puede brindarle muchas soluciones al conjunto de Martínez. Su contrato con el “Tricolor” vencerá recién el 30 de junio de 2027.

RIQUELMEQUEDOCERCADESUMARAGALOPPOPEROCONDICIONAINDEPENDIENTEDELVALLEFOTO3.jpg Juan Román Riquelme quedó muy cerca de sumar Giuliano Galoppo como nuevo refuerzo de Boca pero tiene la obligación de eliminar a Independiente del Valle.

Riquelme y Diego Martínez buscan peso ofensivo en Boca

En principio, Boca solo cuenta con la presencia de Luis Advíncula en ese sector y no se conforma con las incorporaciones que actualmente tiene. Para tratar de sumar gente -y variantes- para el plantel ahora está pensando en sumar laterales que puedan darle más peso ofensivo cuando Diego Martínez pasa de jugar 4-4-2 a 5-3-2, un movimiento habitual que suele hacer el ex entrenador de Tigre.

De esta forma, ahora -según confirmó Radio Continental- el entrenador xeneize empezó a buscar a un jugador de Defensa y Justicia. Se trata de Nicolás Tripichio, el defensor del lateral de Defensa y Justicia que es clave para lo que suele pensar el entrenador en el fondo. Vale decir que Tripichio ganó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana en 2020 y 2021 con Defensa y Justicia. Además, tiene contrato con esa institución hasta 2025.

Boca ya sumó cuatro refuerzos

Boca ya incorporó al defensor Gary Medel, que llegó con el pase en su poder procedente de Vasco da Gama, a los mediocampistas Brian Aguirre (ex Newell´s) y Tomás Belmonte (ex Toluca), y al centrodelantero Milton Giménez (ex Banfield).

