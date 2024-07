Messi sorprendió con un cambio de look: ¿Cuándo puede volver a jugar?

image.png

En la historia, se puede observar que lleva la bota puesta debido a su lesión ligamentaria que le impide jugar. El entrenador argentino de Inter Miami CF Gerardo Martino se refirió a cuando podría ser la vuelta de la figura de Las Garzas y la Selección Argentina.

Declaraciones Gerardo Martino

Inter Miami CF está pasando un buen momento en la MLS. Luego del papelón (1-6) ante Cincinnati, los dirigidos por el Tata retomaron las riendas del triunfo y están punteros cómodos en su conferencia. El pasado sábado vencieron a Chicago Fire y actualmente están primeros de la zona A sacándole 5 puntos al segundo, Cincinnati.

Estos buenos resultados son a pesar de la ausencia de Lionel Messi (que se viene extendiendo por su participación con Argentina en la Copa América).

Justamente, el ex entrenador del seleccionado Albiceleste se refirió a las ausencias de Lionel Messi y habló de cuando podría volver a las canchas: “Lo vamos a evaluar cada semana (a Messi) y no tomaremos ningún riesgo. Es un tema que van a manejar los médicos... Podría decir cualquier cosa y no estaría bien”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/okdobleamarilla/status/1814984697786605876&partner=&hide_thread=false Gerardo “Tata” Martino habló sobre la lesión de Leo Messi



El entrenador destacó que el no estará presente en el #AllStarGame de la MLS pic.twitter.com/8mKGeHFWag — doble amarilla (@okdobleamarilla) July 21, 2024

Una vez que se conoció que la lesión es ligamentaria y no ósea, se estipuló que Messi seguramente esté aproximadamente 45 días fuera de las canchas.

Es casi seguro que el astro argentino se perderá la Leagues Cup, competencia que ganó el año pasado con Inter Miami.

Los looks de Lionel Messi con el pasar de los años

Respecto al tema de los variados cambios de look de Messi a lo largo de los años, FC Barcelona publicó un video en sus redes cuando se conoció que el argentino no iba a seguir más en el club Culé. Con el pie "From boy to goat (de niño a cabra)" el Barca subió un video con variados estilos que utilizó la Pulga a lo largo de su carrera.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FCBarcelona/status/1423388603502182404&partner=&hide_thread=false From boy to goat. pic.twitter.com/G0JPpPi5WC — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

