Inter Miami confirmó la lesión de Messi: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

Departamento de Comunicaciones del Inter Miami CF

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/InterMiamiCF/status/1813316463807328647&partner=&hide_thread=false Injury Update x @BaptistHealthSF



An update on Lionel Messi’s injury: https://t.co/0nEgXctKJp pic.twitter.com/YdaIN2L7dR — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 16, 2024

Con este comunicado, Inter confirma que es una lesión ligamentaria y no ósea como se podía presumir. Esto es una noticia que no es del todo mala ya que podría haberse generado una fractura, cosa que no sucedió. Ahora deberá hacer un tratamiento de cara a tener una próspera recuperación

Tiempo de Messi fuera de las canchas

Messi es un atleta sumamente partícular y puede pasar cualquier cosa respecto a su recuperación. Pero lo lógico es que el capitán de la Selección Argentina pase más de un mes fuera de las canchas. El tiempo lógico es entre 45 y 60 días pero todo depende de la evolución del tratamiento y de como se sienta el 10.

Leo está inestable a la hora de pisar y su recuperación se irá evaluando día a día. Si se cumplen los tiempos que se presumen, Lionel Messi no podrá jugar los próximos dos partidos de la MLS y también estará fuera de la Leagues Cup, torneo en el que Inter Miami defiende la corona.

image.png

Respecto al seleccionado argentino, la próxima doble fecha de las Eliminatorias Conmebol es en septiembre. El 5 y el 10 y ante Uruguay y Colombia respectivamente. Si bien lo lógico pareciera que la "Pulga" no juegue, para esas épocas ya es probable que esté recuperado y en caso de que no, es difícil pensar que el capitán no vaya a su país para celebrar el bicampeonato de América.

Ahora Lionel es cuestión de esperar y ver como sigue la evolución en su tobillo. Mientras tanto, se lo ve contento en su casa de Miami. Esta tarde subió una historia a su Instagram comiendo fideos con Ciro.

image.png

