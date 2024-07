Gonzalo Belloso rompió el silencio sobre el futuro de Di María: ¿Quién tiene la posta?

image.png Alto costo que venía con Di María abrochado... ¿Y ahora?

Sin embargo, para él existe una realidad paralela y hay "un plantel afianzado, con un técnico de la casa y una estructura sólida". Cabe remarcar que Rosario Central solamente incorporó tres refuerzos: Enzo Copetti, Miguel Barbieri, y un referente de la casa, Marco Ruben. Pero la no llegada de Ángel dejará expuesto a Belloso.

Por otro lado, al ser consultado sobre si podía brindar detalles sobre la propuesta contractual que le hicieron, debido a que durante los últimos días circularon diversas versiones, el presidente respondió que "Son cuestiones privadas. Sí puedo decir que era una propuesta muy seria, la cual podíamos cumplir".

Para finalizar, mostró superación en medio de lamentos y señaló: "Tenemos 135 años. No termina en Ángel, no termina en Miguel, no termina en nadie. Central seguirá siendo cada día más grande".

La seguridad ¿el principal motivo?

Claro está que Di María viene manifestando hace años su deseo de vestir la camiseta de Rosario Central. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado y sólo faltaba ultimar detalles, una amenaza hacia su familia fue el detonante de una novela que se abrochó este fin de semana.

A partir de dicho hecho delictivo, se logró detener a los responsables. No obstante, para Fideo no alcanzó. Las palabras se las suele llevar el viento y las evidencias están a las claras. Sacando de lado esta situación, la seguridad es una problemática que en la ciudad no se logra solucionar. Siguen pasando los políticos, aumentan los refuerzos policiales, pero nada cambia porque el principal dilema apunta siempre a lo mismo: el narcotráfico. Líder de Rosario y sus alrededores.

Tal sostuvo Belloso, el bicampeón de América tomó una determinación desfavorable producto de la seguridad que el propio presidente de la institución no quiso respaldar.

Belloso vs. Di María: ¿Quién tiene la posta?

Desde el primer momento que Belloso asumió como presidente de Rosario Central, mostró carácter y entusiasmo sobre la idea de convencer a Di María para que este año sea el elegido por Fideo para su retorno al club que lo vio nacer.

El trabajo se hizo, las conversaciones estuvieron y el sueño de Ángel cada vez estaba más cerca. En el medio, los hinchas que se ilusionaban y se inflaban el pecho de orgullo al creer que en el mercado de pases de junio una bomba en el fútbol argentino, en dicho club, se iba a dar.

image.png Decisión tomada.

Todo apuntaba a una vez finalizada la Copa América, la última función de Di María con la Selección Argentina. Aunque en el medio de la competencia sucedieron disgustos, especialmente para los "Canallas" cuando los medios portugueses dieron por confirmado la continuidad del 11 albiceleste. En ese momento surgieron los interrogantes, en medio de un tumulto de cuestiones y reproches.

Cuando terminó la Copa, con la consagración afortunada de Argentina, se creía que Ángel iba a dar una respuesta. Pero no fue así. La espera se desvanecía por completo, los simpatizantes ya comenzaban a perder la paciencia y la dirigencia del club seguía de brazos cruzados.

El pasado viernes (19/07), Rosario Central recibía a Sarmiento de Junín en el Gigante de Arroyito, y como cada institución semillera de campeones argentinos, se le otorgaba la plaqueta correspondiente en reconocimiento a cada jugador surgido de las inferiores. Ni hace falta hacer mención, pero tanto Di María como Giovani Lo Celso, tienen su corazón auriazul.

A raíz de ello, todo se rompió cuando Lo Celso aceptó la invitación, mientras que Fideo agradeció pero no estuvo y ya los Canallas no lo dejaron pasar. Por su parte, Ángel, harto de las críticas sin conocimientos, optó por salir en sus redes sociales y apuntar contra "los responsables que no quieren que vuelvan".

Ahora, ya con el caso cerrado y un Di María que continuará en Benfica dejando en segundo plano a su amado Central, Belloso lo comunicó y quedó pegado responsabilizando a la inseguridad de la ciudad que él no supo acordar.

