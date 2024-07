Ángel Di María, caliente contra Rosario Central: "Qué manera de hacer campaña"

El posteo de Ángel Di María sobre un supuesto homenaje de Gio Lo Celso en Rosario Central

"Qué manera de hacer campaña en contra mía. Por qué no se la agarran con los que no quieren que vuelva. Gracias", escribió Angelito en su Instagram, con una captura de pantalla de una cuenta partidaria de Central que informa, en teoría, que la institución de Arroyito homenajearía a Lo Celso en el partido de este viernes que el Canalla jugará vs. Sarmiento.