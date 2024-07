Vas a llorar: la emotiva carta de la hija de Ángel Di María a su papá

"Gracias por ser el mejor padre y compañero del mundo", le dice Mía a su papá

Y cierra: "Me acuerdo esas noches que venías de entrenar y con ansias me contabas todo lo que te había pasado. Estoy segura que tu carrera va a marcar algo muuuy importante en algún futuro. Muchos te van a recordar por tu trabajo, pero yo te voy a recordar como ese nene que jugaba en la calle a la pelota con una roca, al cual añoooos después, ganaba la copa del mundo con sus compañeros, siendo uno de los mejores jugadores de la historia argentina. Te voy a apoyar siempre en tus decisiones, eso no lo dudes! Gracias por ser el mejor padre y compañero del mundo para mí. Te prometo que te voy a acompañar a todos lados para siempre alentar por estos colores. Te escribiría mucho más pero no me alcanzarían las palabras para describir lo orgullosa que estoy de vos. Te amo, Mía".

