Polémica: 'Papu' Gómez cancelado por 'brujería' a Lo Celso

‘Que pase lo que tenga que pasar, yo quiero jugar el mundial’, habría sido el pedido del jugador a una bruja, según sostuvieron en Socios del Espectáculo.

El periodista deportivo, ex ESPN, Gonzalo Cardozo, también aseguró que su baja estuvo relacionada a una supuesta magia negra que habría realizado sobre Lo Celso, previo al Mundial. Rápidamente, en las redes comenzaron a alimentar dicho rumor y hasta llegaron a cuestionar la lesión "tonta" que tuvo Lo Celso realizando un taco.

Según sostuvo Adrián Pallares en el programa de El Trece: “Los jugadores creen mucho en estas cosas. El Chiqui Tapia cree mucho en la Desata Nudos, en el Gauchito Gil", recordemos que tras el Mundial el presidente de la AFA llevó al santuario de la Difunta Correa la réplica de la Copa del Mundo.

"Creen mucho en estas cuestiones de las cábalas, de las vírgenes, los santos y las señales, por eso cae tan mal”, aseguró Adrián Pallares. Mientras que Rodrigo Lussich aseguró: “Creen que ´Papu´ Gómez) fue a la bruja ”.

Mientras que desde El Trece TV, encendieron nuevamente la polémica, asegurando que "El ´Papu Gómez´ y Leandro Paredes se habrían agarrado a las piñas en el Mundial". Según sostuvo Luli Fernández, " Después del partido contra Holanda, Leandro Paredes habría sido el que habría tenido uno de los cruces más complicados, lo habría encarado y enfrentado”.

"Dos textuales que me llegaron: (´Papu´ Gómez) hoy está cancelado’ y ‘si lo hizo o no lo hizo, sólo El Papu lo sabe. Si no lo hizo, que Dios lo ayude a explicarlo’ dijeron desde La Scaloneta.”, aseguró Fernández.

La palabra del ´Papu´ Gómez y de La Scaloneta

El jugador expresó a través de su cuenta de Instagram que no estaría presente en el país debido a una lesión. Pero el posteo despertó la especulación en las redes por no haber recibido ningún mensaje público por parte de sus compañeros más allegados, como Lionel Messi, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul o Nicolás Otamendi, entre el resto del grupo, apoyándolo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCp5soKis4Ez%2F%3Fig_rid%3D840e416a-4730-4bab-83b0-f214031234f4&access_token=EAAGZAH4sEtVABAEXm2X4XV5cOBuewIZAZBeJdb6T6AIF5Ukfa8jMj5X8y9str0ZBfV65ZCgjnWV7SZA8Y5KPDSF1S5lz2OomzFkqSSkq9BUbZCUFG862oDdZA0cxCfFBNhGYfuipZAUP651aGKk37aUk3AurcXCR0ZBNVINiS2hGrRus4GSPgCU2zTvl4dXiIgZCIMZD View this post on Instagram A post shared by llll Papu Gomez llll (@papugomez_official)

El silencio por parte de los jugadores de la Selección Argentina frente a dicha versión o la ausencia en las redes sociales hicieron que dicho rumor tome cada vez más fuerza.

Cuando en una entrevista le preguntaron a Rodrigo De Paul por su compañero, aseguró: “Que Ale no esté es un golpe porque es parte del grupo, estuvo en la Copa América, estuvo en la Finalissima, fue parte importante en la Copa del Mundo, pero bueno, Sevilla no lo dejó venir". "Él tiene una lesión , el Sevilla está peleando el descenso y seguramente lo querrá tener para los últimos partidos. Seguramente lo habrá festejado y disfrutado desde allá”, sostuvo.

Mientras que Lionel Scaloni se limitó a decir que la ausencia dependió únicamente del Club Sevilla, que no le permitió viajar a acompañar al equipo.

La confesión de Lo Celso tras su lesión

Por su parte, Giovani Lo Celso aseguró que hubiera resignado todo lo que hiciera falta para haber podido jugar el Mundial. "Si era por mí, iba en una pierna. Cuando vi que salieron en el amistoso previo a la Copa del Mundo con una pancarta me puse a llorar solo y me di cuenta de lo que significaba estar en la Selección", aseguró.

Además, reveló: "Cuando me enteré que la lesión me iba a impedir jugar el Mundial, lloré 4 días adentro del baño". Y expresó su felicidad por haber podido volver a jugar en la Selección: "La vida te da y te quita. Me dio el nacimiento de mi hija y la oportunidad de estar ahora con mis compañeros. Lo único que pensaba era volver a ponerme esta camiseta".

https://twitter.com/AtaqueFutbolero/status/1640896847433588738 Soldado de Giovani Lo Celso hasta el final de mis días. pic.twitter.com/F5pEZbnaRa — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 29, 2023

