El relato de la víctima sobre que pasó esa noche

El hecho existió pero todavía falta determinar quién fue el autor, si la víctima estuvo en un estado de inconsciencia hay que rearmar toda la secuencia de la noche, con testimonios para esclarecer. Sin embargo, hasta el momento nadie nombró a ningún jugador pero si es quién se sospecha, dicha persona estuvo en Argentina en ese momento jugando para un equipo nacional.

Se cree que la causa no avanzó porque el acusado estaba en un club top, sumándole toda la situación de la pandemia en el medio. “La denuncia es prueba” dice el conductor Chiche Gelblung, en Crónica HD contaron lo que decía el testimonio de la joven en el 2019 donde dice que “Me invitan a un cumpleaños, me invita el jugador que vaya, me parecía raro porque éramos amigos de toda la vida, quería que estuviera ahí. Yo voy con mi amiga y me dice que me iba a cuidar, no era para nada segura. Concurro al lugar, lo vi sólo 2 veces a él, había muchas personas (...) Yo no tomo mucho alcohol y nunca perdí la conciencia como esa vez, sólo recuerdo que amigos me acercaron bebidas y despues de 2 tragos no recuerdo más nada, sólo despertarme y ver tierra”