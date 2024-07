Conmebol suspende estadio de Palestino y Huachipato

“El campo de juego no presentaba en absoluto las condiciones esperadas para la realización de un partido en el marco de competencias Conmebol. Tenía huecos e irregularidades (estéticas y de nivelación) en varios sectores del campo, yendo esto en detrimento de la seguridad de los futbolistas y árbitros. Las condiciones visuales del campo estaban muy malas in situ y se notaban desde la transmisión televisiva. El estadio Ester Roa Rebolledo no cumple con los requisitos mínimos de calidad de césped según los estándares para las competiciones Libertadores y Sudamericana. En consecuencia, el recinto deportivo quedó inhabilitado para recibir partidos de los mencionados torneos continentales hasta la corrección sustancial de los problemas existentes”.