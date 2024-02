El inventor de la “chilena”: nunca vivió del fútbol y murió joven

En principio, el árbitro lo amonestó por este movimiento, considerándolo “juego peligroso”. Incluso en una ocasión, la decisión del juez le cayó tan mal que Unzaga -de carácter fuerte- le dio un cachetazo antes de dejar la cancha. Él mismo le contó ese momento al diario El Sur.

En dos ocasiones el árbitro me cobró falta por un salto de lujo que daba a fin de rechazar la pelota alegando que fouleaba al jugador contrario del Río. Este mismo jugador se aprovechó de mi jugada y el árbitro me cobró para colmo, a mí la falta. Me vi obligado a observarle al árbitro su error, alegándole que reconocidos jueces no me la habían penado. Siguió después un cambio de palabras que trajo por resultado la orden del Sr. Beitía (el árbitro) para que abandonara la cancha. Me negué a salir de la cancha para arreglar cuentas. Lo hice y del lado de afuera tuve con el señor Beitía un cambio de bofetadas.

Ramón Unzaga – Diario “El Sur”