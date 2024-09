El River de Marcelo Gallardo no arranca y Nacho Fernández saltó en defensa

"No encontramos fluidez en el juego y queremos dar un pase cuando no está claro, y empezamos a tener imprecisiones. Eso nos hace no tener un buen juego", dijo. "Tenemos que trabajar para desbloquear los partidos rápido", añadió.

Efectivamente, el Millonario no está encontrando los caminos para generar ocasiones de gol claras. Está claro que cargarle todo el peso de la creatividad e inventiva al Diablito Echeverri no es positivo, por lo que River necesita más de sus volantes internos y de sus delanteros. "Muchas veces tiene que ver cómo te juega el rival. Obviamente jugar con River es un plus para los demás y nosotros lo sabemos", aclaró Nacho Fernández. "Futbolísticamente nos está costando un poco", declaró.

Además, el ex Gimnasia de La Plata confesó que, desde lo personal, se siente bien físicamente, y que está trabajando continuamente para poder aportar al equipo dentro de la cancha. Hoy por hoy, Gallardo prioriza otras fichas en la mitad de la cancha antes que a Nacho. "Trateremos de corregir las cosas que nos pide Marcelo para poder mejorar", explicó.

