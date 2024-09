Otro conflicto para Julián Álvarez: Sus padres contra su novia a quien acusan de "celosa"

En medio de este gran paso del futbolista, las miradas se posaron en su pareja, porque la influencer acompañó al delantero en sus primeros momentos en el club y emprendió la mudanza junto a él desde Inglaterra a España. Muy emocionado, Álvarez compartió un posteo en el que le dieron la bienvenida en el club “Colchonero” y posó en uno de los salones con toda su familia.

Julián Álvarez mostró a sus seres queridos, que estuvieron junto a él en este gran paso que dio a nivel profesional y compartió un mensaje por su apoyo incondicional. “Nuevos desafíos, con los mismos de siempre”, expresó Álvarez junto a la postal, que alcanzó el millón de likes. Junto a él estuvo Emilia Ferrero, que se manifestó tras la bienvenida.

Muy decidida, reconoció que está muy feliz por el nuevo logro de su pareja y le adelantó junto con el posteo que escribió el futbolista en su cuenta de Instagram: “Vamos por más, te amamos”. La joven dejó la imagen en sus historias de la red social y acompañó el mensaje de aliento con un emoji de un corazón rojo.

Diego Simeone sacó a Julián Álvarez, lo fulminaron y se defendió

Diego Simeone fue blanco fijo de muy duras críticas, tanto en las redes sociales como en los programas de la televisión española, luego de que sustituyera a Julián Álvarez en el entretiempo del partido que empataron 0-0 Atlético de Madrid y Espanyol que correspondió a la tercera fecha del Torneo de la Liga de España de Fútbol 2024/2025.

Durante ese encuentro, los cambios que realizó el “Cholo” Simeone fueron bastante polémicos y, por el momento, el cuadro “Colchonero” no cumple con las expectativas del certamen y, apenas, sumó nada más que cinco de nueve posibles pese al gran plantel con el que cuenta.

Explotó la bronca contra Diego Simeone

Tras el empate sin goles, el programa “El Chiringuito de Jugones (MEGA)”, el ciclo sobre fútbol más visto en aquel país, un periodista argentino lapidó al técnico Diego Simeone. Es que Matías Palacios, ex TyC Sports, fue durísimo con su compatriota, tanto durante la transmisión del encuentro como en el post. Y sus compañeros le dieron la razón en vivo.

Durante el 0-0 frente a Espanyol, mientras se enteraron por la televisión de que salía la “Araña” Álvarez en el descanso para que ingresara Antoine Griezmann, en “El Chiringuito” se mostraron incrédulos y dispararon muy duro contra el DT albiceleste. Palacios fue el que tomó la iniciativa en este sentido: “¡Se fue Julián! Chau, me voy... ¿Cómo lo quitó a Julián Álvarez?”. Con bronca, disparó munición gruesa: “¡Simeone! No lo entiendo más al técnico este... ¿Qué físico? ¿90 palos y lo va a quitar? ¿Qué le pasa? ¡Basta de los caprichos de Simeone, que quiere jugar con línea de tres, solamente con un enganche y dos puntas! ¡Simeone, dale! Yo no lo puedo creer”.

Incluso, Palacios señaló que “es una vergüenza lo que hizo Simeone” y profundizó: “No hay nadie que pueda defenderlo aquí ni en mi país. Ni el aficionado más ruidoso hincha de Atlético de Madrid, es indefendible”. “¡Tenés un fichaje nuevo, con la ilusión que generó, ¿y lo vas a cambiar en el descanso, Cholo?! ¿Qué vas a decir, que estaba cansado?”, insistió el comunicador argentino.

En la misma línea, el relator opinó que el DT “no tiene justificativo, no tiene ningún argumento para el cambio. Primero que Julián no estaba mal, estaba bien. Y además, no tiene el coraje de jugar con Griezmann, Julián y (Alexander) Sorloth. O sea, para él siempre es dos de los tres...”. Y concluyó, con furia: “¡La verdad que no lo entiendo! A Julián, que te cambia el juego, lo tiene que tener siempre. Jugando de local contra Espanyol, que tiene peor equipo que el que ascendió... La verdad que no lo entiendo a Simeone, no tiene razón de ser”.

La actualidad de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Hay que mencionar que Julián Álvarez apenas tuvo tiempo para descansar después de participar en la Copa América y en los Juegos Olímpicos. Se unió al Atlético de Madrid diez días después de su última competencia el 2 de agosto, lo cual implica que no ha tenido una pretemporada intensa. Al margen de esto, los usuarios inundaron las redes sociales con los clásicos memes. La gran mayoría de reacciones fueron contra el entrenador argentino, Diego Pablo Simeone.

