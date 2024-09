Mariano Closs contra los árbitros y por la defensa a Andrés Merlos

Allí fue cuando, muy furioso, el reconocido relator destacó: “Voy a lo deportivo nada más. Sería bueno, interesante, que estos comunicados también se los envíen a los clubes cuando son perjudicados y los árbitros dirigen pésimo”. “Yo supongo que a Argentinos Juniors, Beligoy le habrá pedido disculpas por haberle echado a dos jugadores contra Gimnasia (de La Plata), de los cuales a uno lo echaron por no hacer nada”, precisó. “O quizá ya lo hicieron y yo me lo perdí”, añadió irónicamente. Por último, en dicha senda, concluyó: “Imagino que Beligoy le habrá mandado un comunicado a San Telmo por el penal y por todo lo que le hicieron, que ahora lo vamos a ver... Que digan ´che, se equivocó´, porque yo lo vi y fue groserísimo. Pero son imperturbables, no se les mueve un pelo”.