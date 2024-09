"Toque con pierna recogida": Polémico audio del VAR del penal de Colombia Vs Argentina

TOQUECONPIERNARECOGIDAPOLEMICOAUDIODELVARDELPENALDECOLOMBIAVSARGENTINAFOTO2.jpg La Conmebol reveló en la mañana de este miércoles (11/09) los polémicos audios del VAR que convalidaron el penal para Colombia ante Argentina. (Foto: Captura de TV)

Y continuó: “El árbitro tiene que ver la imagen entera y a partir de ahí decidir. Pero le ponen en la televisión que aparentemente hay un toque. Son cosas que yo no voy a cambiar, pero creo que es algo a mejorar. Parece que te llaman y lo tenés que cobrar”.

Por otra parte, también analizó el desarrollo del partido y valoró el esfuerzo de sus dirigidos pese a las adversidades del encuentro.

“Tengo que felicitar a Colombia, que ganó. Nosotros creo que hicimos un buen partido, acorde con las circunstancias que vinimos a jugar. Hay que levantar la cabeza, como siempre decimos, y seguir. La línea del equipo fue positiva más allá de la derrota. Dimos la cara en todo momento, pudimos incluso ganarlo, pero llegó la jugada del penal y a partir de ahí se jugó muy poco”, aseveró.

“A veces te toca para un lado y a veces para el otro. Es triste y lamentable que después del penal el partido prácticamente no se jugó, eso fue lo que me molestó”, agregó.

Asimismo, el oriundo de Pujato habló sobre la polémica jugada entre el arquero colombiano Camilo Vargas y Julián Álvarez, que pudo haber terminado en penal para Argentina.

“En cuanto a la jugada de Julián, tiene un pisotón enorme. Yo no veo falta de Julián, pero el árbitro lo cobró y se terminó la jugada ahí. Hay que agachar la cabeza, seguir para adelante porque también, si decís una palabra de más, te sancionan, así que lo dejamos ahí”, exclamó.

Por último, hizo referencia al extraño horario en el que se llevó a cabo el encuentro, además de las altas temperaturas del país colombiano.

“Ese horario no es para un espectáculo. Se puede jugar a las 5, 6 o 7 de la tarde. No me parece sano para que los futbolistas desarrollen su potencial. No es una excusa. Los que deciden el horario habrán decidido esto”, concluyó.

Embed - "ÉL Y LOS CINCO DEL VAR VIERON EL PENAL, EL RESTO NO" SCALONI CONFERENCIA COMPLETA POST COLOMBIA

A pesar de la derrota, Argentina sigue liderando las Eliminatorias Sudamericanas

Pese a la caída ante Colombia, Argentina conserva su lugar en la primera posición del grupo, aunque sus rivales directos se acercaron.

Por lo tanto, la “Albiceleste” sigue en la primera posición con 18 puntos, producto de seis victorias y dos derrotas, y quedó con ocho goles de diferencia a favor. En segundo lugar se ubicó Colombia, que llegó a las 16 unidades y se mantiene como la única selección invicta, con cuatro triunfos y cuatro empates, y en el tercer puesto está Uruguay, que tiene 15 puntos.

A pesar de haber dejado tres puntos en el camino, Argentina sigue en buena posición de cara a la clasificación al Mundial, ya que, como se disputará con 48 selecciones, CONMEBOL otorga seis plazas directas y un repechaje. Teniendo en cuenta esto, la Selección campeona del mundo está ocho puntos por encima de Venezuela, que ocupa el último cupo de clasificación directa, y nueve unidades por encima de Bolivia, que actualmente está en el puesto de repechaje.

En la próxima fecha FIFA, a disputarse en octubre, el equipo argentino visitará a Venezuela, dirigida por el entrenador argentino Fernando “Bocha” Batista, el jueves 10 a las 20, en el Estadio Monumental de Maturín y jugará como local ante Bolivia el martes 15 a las 21, en un estadio que, a juzgar por la conferencia de Scaloni después del partido pasado, todavía no está definido.

En esta próxima fecha FIFA, que se dará dentro de un mes, el equipo de Scaloni ya podría contar con su estrella, el delantero Lionel Messi, quien tuvo una lesión en el tobillo en la pasada final de la Copa América, en la que se coronó como campeón al derrotar al equipo “Cafetero”, y todavía no sumó minutos de manera oficial desde entonces.

En consecuencia, después de la próxima fecha internacional, Argentina ya habría jugado contra todos los seleccionados sudamericanos en una ocasión, por lo que se daría inicio a la segunda rueda de la competencia.

Embed - COLOMBIA 2 ARGENTINA 1: EL CAMPEÓN DEL MUNDO NO PUDO ROMPER EL INVICTO CAFETERO EN ELIMINATORIAS

