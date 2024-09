Ova Sabatini no quiere a Dybala en Boca: "Habría un problema serio..."

“Me parece que no vuelve al fútbol argentino por ahora. Todavía tiene contrato y si sigue jugando bien, lo van a seguir buscando de Europa”, comentó.

Paulo Dybala y el tremendo guiño a Boca tras el partido con Argentina

Paulo Dybala fue uno de los autores de los golpes de Selección Argentina en el partido ante Chile por Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol México, Estados Unidos y Canadá 2026. El jugador de Roma marcó el tercero (los otros fueron de Alexis Mac Alister y Julián Álvarez) y cuando finalizó el encuentro ilusionó a todos los hinchas de Boca.

El seleccionado de Lionel Scaloni venció a los chilenos y el ex Instituto de Córdoba fue nuevamente convocado a la “Albiceleste” luego de lo que fue la Copa América. Originalmente no iba a ser convocado pero no solamente fue citado de forma tardía, sino que además usó la número 10 de Lionel Messi.

Justamente el cariño de la gente que estuvo presente en el estadio Monumental fue el puntapié para que Paulo Dybala deslice un comentario que los hinchas de Boca tomaron como un guiño importante.

Cuando en una nota con TyC Sports fue consultado por el cariño de la gente, Dybala expresó: “Increíble, que la gente me haya recibido así después de tanto tiempo que no pude venir a la Selección, la verdad que me puso (sonrisa) la piel rara. Feliz, muy feliz”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LucasBeltramo/status/1831902919622586466?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1831902919622586466%7Ctwgr%5E4c7832074d580de93b615304b31da8dc2ebd43d5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fpaulo-dybala-y-el-tremendo-guino-boca-el-partido-argentina-n584745&partner=&hide_thread=false Paulo Dybala: “Que la gente me haya recibido así me puso… la piel rara”.



pic.twitter.com/7jMzgFuVIL — Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) September 6, 2024

La expresión tradicional que se suele utilizar es decir “piel de Gallina” y muchos de los simpatizantes xeneizes intentan evitar ese término a toda costa, por eso mismo los hinchas del club de la Ribera se pusieron locos con esta declaración. De igual manera, en otras ocasiones el delantero declaró su simpatía con Boca.

Paulo Dybala y Boca

En el archivo, hay por lo menos dos videos de declaraciones en los que Paulo Dybala asume ser hincha del “Xeneize”.

En el año 2011, Instituto de Córdoba y River estaban en la B Nacional. Luego de que finalice un encuentro de la Gloria, le consultaron a Paulo por River, el siguiente rival en aquel entonces. Primero que nada declaró: “Viene River, un partido duro, vamos a hacer todo para ganar” y luego ante la consulta de qué equipo es, no titubeó y señaló: “De Boca”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LucasBeltramo/status/1831909767759138921?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1831909767759138921%7Ctwgr%5E0cbefe872528cd2532a41c5a7d9a9670a97e8db4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fpaulo-dybala-y-el-tremendo-guino-boca-el-partido-argentina-n584745&partner=&hide_thread=false -Se viene River, ¿hincha de quién vos?

-De Boca.



*8/10/11, tras un 4-0 de Instituto a Atlanta en la Primera B Nacional, con 3 goles de Dybala. pic.twitter.com/CKaPqljLWD — Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) September 6, 2024

El otro material audiovisual que permite entender que Dybala es hincha del Xeneize, fue en una charla con el streamer español Ibai Llanos. Dio un poco más de vueltas pero lo terminó dejando en claro entre líneas. En la pregunta si prefiere Boca o River indicó: “Es difícil porque mi padre es de Boca y mi madre de River. Y obviamente el fútbol siempre nos lo transmitió nuestro padre. Pero yo tengo un hermano de River y otro hermano de Independiente. Entonces, siempre miraba fútbol con mi padre...”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1385364861513834508?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1385364861513834508%7Ctwgr%5E0cbefe872528cd2532a41c5a7d9a9670a97e8db4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fpaulo-dybala-y-el-tremendo-guino-boca-el-partido-argentina-n584745&partner=&hide_thread=false ¿BOCA O RIVER?



La respuesta de Dybala a @ibaillanos. pic.twitter.com/hwZm0dKvR8 — TyC Sports (@TyCSports) April 22, 2021

Ova Sabatini habló de la vuelta de Paulo Dybala a la Selección

Dybala regresó a la Selección Argentina en esta ventana de Eliminatorias Sudamericanas tras haberse ausentado en la Copa América 2024. Su retorno estuvo cargado de emociones, tanto para él como para su familia.

Su suegro también confesó que la convocatoria fue un momento de gran felicidad para todos: “Nos emocionamos mucho. Nos pusimos tristes cuando no fue a la Copa América, pero verlo con la camiseta de la selección nuevamente fue algo muy especial”.

