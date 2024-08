Gabriela Sabatini vs. Oriana: Su versión tras la ausencia al casamiento

La interna familiar se habría desatado tras el fallecimiento de la madre de la ex tenista y del marido de Catherine Fulop, según reveló Marcela Tauro. “Yo me enteré de cómo fue la cosa, de este distanciamiento. Yo sostengo lo que dije, vi a mi compañera llevar a su suegra a su casa. No murió en pandemia, murió después. Gabriela podría haber venido. La única que la cuidó en ese momento fue la nuera", aseguró la periodista.