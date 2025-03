Tremendo: La denuncia de Chiqui Tapia a Flavio Azzaro por extorsión

image.png

Chiqui Tapia y denuncia a Flavio Azzaro

Entre lo más importante de la denuncia, se encuentran los siguientes fragmentos:

"Claudio Fabián Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, declaró que el 28 de septiembre de 2023 tuvo una reunión con Flavio Azzaro-periodista deportivo- durante la cual éste le exigió el pago de una suma de dinero unos doce millones de pesos, necesarios para el mantenimiento de su canal de "YouTube" para que "lo protegiera mediáticamente". Como se rehusò a hacerlo, empezó a referirle a los gritos que tenia un "ejército de periodistas o talibanes con los que iba a "operar" en su contra. Finalmente, le espeto "negro de mierda, te voy a voltear" y se retiró (cfr. denuncia presentada el 14 de febrero de 2024 y acta del 28 de febrero de 2024)."

Pablo Toviggino, que por algún motivo siempre está con Chiqui Tapia... manifestó que Azzaro habría dicho otras cosas como: "no te sirve tener un medio que te critique todos los dias" o "que no queria que se lo tome a mal, que era algo asi como una publicidad" y también "pagá que después los muchachos te hacen mierda, no los puedo parar".

image.png

image.png

Inicialmente el periodista había sido sobreseido pero la justicia decidió: REVOCAR la decisión apelada. Otro dato importante es que, la intimidación no tiene por qué alcanzar una gravedad extraordinaria: basta con que ella esté configurada por el anuncio de un mal suficiente para colocar al sujeto pasivo ante la opción de salvar el bien amenazado aceptando la exigencia del agente.

Habrá que ver cómo continúa este hecho judicial.

