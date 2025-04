Flavio Azzaro y el "espanto" del River de Gallardo: "Lleva 40 partidos y juegan mal"

FLAVIOAZZAROYELESPANTODELRIVERDEGALLARDOLLEVA40PARTIDOSYJUEGAMALFOTO1.jpg Flavio Azzaro explotó contra el River de Marcelo Gallardo tras el empate con Sarmiento de Junín 1-1 y lo tildó de “espanto”.

Flavio Azzaro liquidó a River tras el empate con Sarmiento de Junín 1-1

“Si no River, no sé en qué estaría, octavo o séptimo. Gastó una fortuna como casi nunca antes. Le trajeron todo, pero no todo en cuanto a guita”, lanzó Flavio Azzaro.