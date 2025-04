El REM del BCRA pone en duda el sendero desinflacionario

Mercado laboral: Baja la desocupación

La tasa de desocupación abierta fue estimada en 7,0% de la Población Económicamente Activa (PEA) para el primer trimestre del año, 0,3 p.p. menos que en el REM previo. El Top 10 la ubica en 7,1%, también con una corrección a la baja de 0,2 p.p.. Hacia fines de 2025, se espera que la tasa de desempleo caiga a 6,5%, consolidando la tendencia descendente.

image.png

Tasas de interés: Se proyecta un sendero descendente

Para abril, se espera que la Tasa de Adelantos en Cuenta Corriente (TAMAR) de bancos privados se ubique en 30,2% nominal anual (TNA), equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,5%. Para diciembre, los participantes proyectan una TAMAR de 24,1%, con una efectiva mensual de 2,0%, lo que refuerza la percepción de una política monetaria más laxa en los próximos meses.

image.png

Tipo de cambio: Depreciación gradual y controlada

En cuanto al tipo de cambio nominal, la mediana de las proyecciones lo ubica en $1.080 por dólar como promedio de abril, lo que implicaría una suba mensual del 1,0%. El Top 10 lo estima en $1.097/USD. De cara a diciembre, la cotización esperada trepa a $1.253/USD, lo que representaría una variación interanual de 22,8%, 7,6 p.p. más que la encuesta anterior.

image.png

Comercio exterior

Las exportaciones FOB para 2025 se estiman en US$ 83.269 millones, es decir, US$ 608 millones menos que lo calculado previamente. Las importaciones CIF, en cambio, suben a US$ 72.934 millones, US$ 1.202 millones más. Pese a este movimiento, el superávit comercial esperado se mantiene firme en US$ 10.335 millones.

image.png

Cuentas públicas sin déficit

El superávit fiscal primario proyectado para el Sector Público Nacional no Financiero alcanza los $12 billones para 2025, aunque es medio billón menor al REM anterior. El Top 10 eleva su previsión a $13 billones. Cabe destacar que ningún participante del relevamiento anticipa un resultado primario negativo, lo que marca un giro relevante en las expectativas fiscales.

relevamiento-expectativas-mercado-mar-2025.pdf

Más contenido en Urgente 24

La estafa que se presenta como una ayuda y pocos la notan a tiempo

Tarjetas de crédito: Cómo pagar el resumen en cuotas

La declaración que salpica a Jesica Cirio: "Estaba en conocimiento de..."