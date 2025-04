"El caos mundial demorará el acuerdo Argentina-FMI, hay enojo con USA"

Aranceles, estanflación y la Argentina

También este lunes, pero en declaraciones a Radio Mitre, Loser amplió su análisis sobre la jornada bursátil y las implicancias en la economía mundial: “estamos frente a un lunes negro parecido al de la semana pasada”.

En cuanto al impacto en Argentina, analizó: “el impacto será negativo porque, primero: el mercado financiero se va de los países emergentes. Después, para los productos de materias primas, los precios bajan. A la Argentina la caída de los precios nos pega directamente”.

FMI-1.jpg Para Loser, no habrá un desembolso mayor para la Argentina por parte del FMI.

En cuanto al dólar y el FMI, destacó la importancia del cepo cambiario en estos momentos: “ hay que ver sin con el cepo los dólares se van, creo que no, el tema es qué pasa con el FMI. No es que lo veo más difícil, pero el tema es cuánto se desembolsará y USA no tiene tanta fuerza en el FMI para convencer a países que normalmente cooperan con ellos”.

Acerca de la posibilidad de que el gobierno de Milei logre un monto mayor de desembolso, el especialista subrayó: “Que le den todo de entrada (en cuanto a los fondos para la Argentina), incluso con el apoyo de USA, Italia, Francia y otros países, no lo creo. No creo que el resto de los países quieran que se le dé tanto a la Argentina de una sola vez”.

Sobre el futuro de la economía mundial, Loser sintetizó: “China y Europa buscarán mercados, vendrán más ofertas de exportaciones a mejores precios. Donde habrá más inflación es en USA. Es muy caótico, la Argentina puede beneficiarse en algunas cosas, no subirán los precios de lo importado en Argentina, pero la economía mundial va a la recesión y eso sí le pegará a la Argentina ”.

Por último, proyectando un escenario a futuro en la economía mundial, Loser alertó que se avecina una “estanflación” que “es lo peor que uno puede pensar” pero que en el caso de laArgentina las consecuencias “pasarán por el estancamiento y no por la inflación, porque hay precios que se van a pinchar”.

