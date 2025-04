Procesaron y embargaron por discriminación a una candidata de la Izquierda: Quién es y qué dijo

En una de sus publicaciones, Biasi afirmó:

"El Estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología y entiendo que a un propagandista de un Estado terrorista, genocida y asesino de niños le moleste leerlo, pero sus patoteadas no me van a silenciar."

Además, en otro mensaje, expresó:

"Sigue la masacre del pueblo palestino. Sigue el silencio cómplice del poder económico y mediático. Sionismo es genocidio. Sionismo es apartheid. Sionismo es la construcción de una narrativa mentirosa en la que el ocupante es víctima y el ocupado victimario."

La respuesta de Vanina Biasi

Tras filtrarse la decisión del juez, la dirigente de la Izquierda publicó un extenso tuit para defenderse.

"La DAIA y el Estado de Israel tienen sus jueces. Rafecas, que tenía que resolver en 10 días, desde la indagatoria del 15 de Octubre del 2024, se guardó su fallo para esta etapa electoral para ver si puede darle una mano mayor a sus amigos del poder político y económico. Haber sido anfitrión de eventos de la DAIA en muchas oportunidades no le hizo ponerse colorado a la hora de aceptar su querella y ahora darles el procesamiento que querían. "Justicia independiente" es lo que no hay en nuestro país y no lo digo ahora que me toca vivirlo a mi", dice su publicación.

Y agrega: "Me procesan por estar en contra de un Estado genocida. Lo supo la operadora de la embajada antes que yo, obvio (para referirse a Romina Manguel). Lo hace un juez que tendrá que explicar cómo es que vio (correctamente) un genocidio en Argentina y no lo ve en Gaza y Cisjordania. No importa, el lobby sionista es más fuerte. Por supuesto que estoy presentando la apelación correspondiente".

Alineada con la izquierda mundial

"Es un fallo que coarta la libertad de expresión (me procesan por dos tuits, en uno explico por qué es nazi el supremacismo, siempre y en otro cuento que el gobierno de Netanyahu mintió frente al caso Emily) y que banaliza el antisemitismo. Es el discurso del criminal Netanyahu. Lo enfrentaremos siempre. Abajo el apartheid y exterminio del pueblo palestino. Viva el movimiento internacional que lucha contra los genocidas israelíes. Sionismo no es judaísmo", sentenció.

