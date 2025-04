Argentina, Israel y Vietnam son ejemplos para Trump de arancel 0% a USA (?)

Ambos líderes se describieron mutuamente como un "amigo" en sus comentarios inaugurales en la Oficina Oval.

"Eliminaremos el déficit comercial con USA", reiteró Netanyahu, así como todas las barreras comerciales innecesarias.

trump netanyahu.jpeg Donald Trump y Benjamin Netanyahu en WDC.

Unión Europea

En conferencia de prensa, Trump repitió algunas de sus críticas habituales a Europa, incluyendo que las políticas comerciales de la Unión Europea eran injustas.

"Tiene que ser justo y recíproco. Tiene que ser justo. No es justo", dijo Trump, citando la falta de ventas de automóviles estadounidenses en Europa.

Tenemos un déficit con la Unión Europea de US$ 350 000 millones, y va a desaparecer rápidamente. Y una de las razones, y una de las maneras en que puede desaparecer fácil y rápidamente, es que van a tener que comprarnos nuestra energía porque la necesitan. Van a tener que comprárnosla. Pueden comprarla. Podemos reducir US$ 350.000 millones en 1 semana. Tenemos un déficit con la Unión Europea de US$ 350 000 millones, y va a desaparecer rápidamente. Y una de las razones, y una de las maneras en que puede desaparecer fácil y rápidamente, es que van a tener que comprarnos nuestra energía porque la necesitan. Van a tener que comprárnosla. Pueden comprarla. Podemos reducir US$ 350.000 millones en 1 semana.

Trump también repitió una acusación habitual sobre la formación de la Unión Europea: "La UE ha sido muy dura a lo largo de los años. Siempre lo digo: se formó para perjudicar seriamente a USA y al comercio. Esa es la razón por la que se formó".

Trump se refirió a China varias veces.

"Tengo una excelente relación con el presidente Xi (Jinping). Espero que siga así. Respeto mucho a China, pero no pueden hacer esto... Solo tendremos una oportunidad, y ningún otro Presidente va a hacer lo que yo estoy haciendo", dijo.

Cuando se le preguntó cómo impediría que sus socios comerciales se trasladaran a China, respondió:

"No me preocupa. No me preocupa. Quieren estar en manos de USA, no quieren estar en manos de China. Los chinos han demostrado no ser muy buenos en eso."

Cuando se le preguntó si los aranceles que anunció eran permanentes o una estrategia de negociación, Trump pareció sugerir ambas cosas:

"Puede haber aranceles permanentes y también puede haber negociaciones, porque hay cosas que necesitamos más allá de los aranceles. Necesitamos fronteras abiertas."

Acerca de Japón: "Hablé esta mañana con el primer ministro de Japón y tuvimos una conversación muy buena. Vienen. Y le dije una cosa: tendrán que abrir su país".

trump44.jpg Donald Trump.

Contraataque

La Comisión Europea propuso aranceles del 25% para una serie de productos estadounidenses en respuesta a los aranceles de Trump al acero y al aluminio, según un documento al que accedió Reuters.

Los aranceles sobre algunos productos entrarán en vigor el 16/05 y otros más tarde en el año, el 01/12, según el documento.

Los productos son muy diversos e incluyen diamantes, huevos, hilo dental, embutidos y aves de corral. Los aranceles compensatorios sobre las almendras y la soja entrarán en vigor el 01/12.

El jefe de comercio de la UE, Maros Sefcovic, dijo que los contraaranceles tendrían un impacto menor que los 26.000 millones de euros anunciados previamente (US$ 28.450 millones).

El bourbon, el vino y los productos lácteos han sido eliminados de la lista original que la Comisión estaba sopesando en marzo.

La Comisión había asignado un arancel del 50% al bourbon, lo que llevó a Trump a amenazar con un arancel de contraataque del 200% a las bebidas alcohólicas de la UE si el bloque seguía adelante.

La amenaza de Trump preocupó especialmente a Francia e Italia debido a sus importantes industrias vinícolas.

Además de estos contraaranceles, la UE endureció las salvaguardias vigentes sobre el acero el 01/04 para reducir las importaciones en un 15%. La Comisión también está estudiando cuotas de importación para el aluminio.

Está previsto que los Estados miembros de la UE voten sobre esta propuesta el 09/04.

