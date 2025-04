El ex Boca que trituró a Riquelme: "Román no da la cara"

“Cuando Almirón vino, que no era de la mano de ellos como Herrón, Ibarra, Battaglia, que tenían la orden de que yo no podía subir, me vio en un partido en cuarta y me subió. Le habrá dicho que no me podía poner, y listo, me limpiaron”.

“En Boca tenía un semi contrato hasta los 18, yo tenía que firmar un contrato, estaba pactado en la época de Angelici y estaba firmado. Llegó Riquelme y se hizo el pelotudo, no hicimos nada. Entonces yo me agarré de eso, ‘o vamos a juicio o me dejás libre”.

“Hablé con Giunta y con Soñora. Me dijeron que me entendían, y claro que me iban a entender, si no estaba jugando. Me dejaron ir, Román no da la cara. Mandó gente a hablar conmigo. Como yo hay un montón de chicos a los que les pasó lo mismo. Se manejan mal”

Estas fueron las fuertes declaraciones de Leonel Coira que contó todos los problemas que tuvo con Riquelme y las razones que lo alejaron de Boca. Ahora juega en la primera división de Puerto Rico en el Metropolitan FC, lejos de los clubes para los que pintaba. Habrá que ver si lo que dice el jugador es cierto o solo rencor contra la dirigencia, ya que su actualidad no respalda la teoría que era una promesa futbolística.

